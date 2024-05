Discutindo a relação (DR) com o trabalho: como está o seu relacionamento?

No Dia do Trabalho, é crucial reservarmos um momento para contemplar a natureza de nossa conexão com as nossas atividades profissionais. Nossa abordagem em relação ao trabalho não só molda nosso desempenho, mas também tem um impacto significativo em nossa satisfação e bem-estar. Vamos iniciar essa reflexão?

Como Mentora Executiva, testemunhei os desafios enfrentados por gestores e profissionais ao longo dos anos. Muitos expressam preocupações sobre o futuro, aspirações não realizadas e dificuldades em equilibrar trabalho e vida pessoal. Esses relatos destacam a importância de uma reflexão cuidadosa sobre a nossa disposição emocional e psicológica em relação ao trabalho, visando construir uma vida mais gratificante e equilibrada.

Atuo com educação corporativa há trinta e dois anos. Ministrei o meu primeiro curso aos 18 anos e ao longo dessa trajetória já tive a oportunidade de ouvir várias "dores" de equipes e líderes. Quando comecei a ministrar cursos para líderes, um dos temas mais solicitados e polêmicos refere-se à prática do feedback, principalmente quando envolve a ausência de feedback por parte do líder ou o desejo de dar um feedback ao gestor. Como solicitar e/ou dar um feedback para o gestor. Será que é possível? Líderes sentem dificuldade com o feedback por motivos diversos. Temem ser questionados, ser mal interpretados, perder a compostura e até mesmo "perder a razão". Algumas desculpas são recorrentes: não tenho tempo; não adianta dar feedback se o liderado não muda; a pessoa não vai concordar... e assim vai! Em todo programa de desenvolvimento de líderes ou oficinas, ouço os mesmos argumentos. Será que os líderes têm razão? Não! Os medos são legítimos, mas, com preparação, eles são completamente administráveis. Um líder precisa se fundamentar em evidências (fatos e dados) que deem credibilidade para a avaliação do desempenho ou comportamento do liderado e deve se preparar para este momento focando os aspectos que são relevantes para o negócio, deixando de lado seus vieses pessoais. Os medos também afetam os liderados, que, por sua vez, quase nunca cogitam dar um feedback ao seu gestor. Solicitar uma avaliação, tampouco. Primeiro porque acham que não é sua missão solicitar algo, afinal, é responsabilidade do líder dar feedback periodicamente ao liderado, não é verdade? Errado! Essa prática é de responsabilidade de todos, e isso, sem dúvida, ajuda a equipe a alcançar os seus objetivos, apoia a evolução da carreira profissional, assim como ajuda na criação de um ambiente mais dialógico e maduro. Ok, entendemos que é importante criar uma cultura de feedback 360º, mas o que devemos fazer para solicitar ou dar um feedback ao gestor? A estratégia é solicitar, ouvir, absorver e, ao argumentar, dar um feedback construtivo ao seu gestor, informando o que precisa para desenvolver ou aprimorar os pontos apresentados. Antes de procurar o seu gestor e estabelecer uma comunicação aberta e honesta, prepare-se! As pessoas não têm tempo disponível a qualquer momento e, sendo assim, ser objetivo e profissional se faz necessário. Invista em: Refletir sobre os objetivos da conversa e os resultados desejados. Selecionar exemplos específicos e relevantes para ilustrar os pontos que serão abordados. Antecipar possíveis reações do gestor e pensar em estratégias para lidar com elas de forma construtiva. Estar preparado para oferecer sugestões de melhoria e colaborar na busca de soluções. Escolher o momento certo para abordar o assunto, considerando a disponibilidade e o estado de espírito do gestor. É crucial compreender que o formato do feedback direcionado ao seu gestor difere daquele que você está acostumado a receber ou espera receber. Suas considerações serão integradas ao que você busca entender sobre seu próprio desempenho. Portanto, é fundamental começar perguntando antes de oferecer suas observações. Uma abordagem eficaz para solicitar feedback ao gestor é vincular essa necessidade aos seus objetivos de carreira e ao alinhamento cultural da empresa. Por exemplo, você pode iniciar a conversa com: “Sr. Fulano, dado o tempo que já estou na empresa, tenho o interesse genuíno em garantir que minhas contribuições estejam alinhadas com as expectativas da organização. Seria possível compartilhar tanto os aspectos positivos quanto aqueles que poderiam ser aprimorados em meu trabalho?” Ao responder, seu gestor pontuará algumas questões que poderiam ser tratadas com mais facilidade se ele fosse mais presente, por exemplo, ou acompanhasse o projeto de maneira mais intencional. Utilizando este exemplo, você poderia dizer: “Concordo Sr. Fulano, acho que uma boa alternativa para que esse resultado seja mais rápido, seria nos reunirmos pelo menos uma vez a cada quinze dias. Preciso muito do seu apoio ao longo desse projeto. O que acha dessa proposta?” Alguns cuidados são importantes durante a conversa, para manter um ambiente seguro e propositivo: Pratique a comunicação clara e assertiva, focando em transmitir a mensagem de forma respeitosa e objetiva. Demonstre empatia e consideração pelos pontos de vista do gestor, mantendo uma atitude aberta ao diálogo e à aprendizagem mútua. Evite adotar uma postura defensiva! Mantenha uma postura profissional e empática durante a conversa, demonstrando respeito e interesse genuíno pelo crescimento mútuo. Esteja aberto a receber feedback também, pois a comunicação é uma via de mão dupla. Evite interromper o raciocínio do seu gestor. Após a conversa, acompanhe o progresso e esteja disposto a ajustar estratégias, conforme necessário. A cada novo ponto apresentado pelo seu gestor, uma nova ideia com foco no resultado deve ser sugerida e, assim, dois planos de ação serão formulados, o seu e o do gestor. Isso criará para você uma imagem profissional que inspira confiança, parceria e credibilidade. E o que vem depois? Uma vez que um feedback é solicitado e é dado, o desempenho precisa mudar! É crucial implementar as mudanças necessárias em seu desempenho. Aqui estão algumas etapas a serem consideradas para garantir que o feedback resulte em ações tangíveis e melhorias efetivas: Elabore um plano de ação: com base nas discussões e sugestões feitas durante a conversa, desenvolva um plano claro e detalhado para abordar as áreas identificadas para melhoria. Defina metas específicas e prazos realistas para alcançá-las. Comunique-se regularmente: mantenha uma comunicação aberta e frequente com seu gestor para relatar o progresso em relação ao plano de ação. Isso demonstra seu comprometimento em melhorar e permite ajustes, conforme necessário. Busque apoio e recursos: identifique quaisquer recursos adicionais ou treinamentos que possam ajudá-lo a desenvolver as habilidades necessárias. Seja proativo na busca de apoio e orientação, seja por meio de colegas, mentores ou programas de desenvolvimento profissional. Avalie e ajuste: regularmente, avalie o progresso em relação às metas estabelecidas e ajuste o plano de ação, conforme necessário. Esteja aberto a feedback contínuo e disposto a adaptar suas abordagens, conforme aprende e cresce. Demonstre comprometimento: mostre ao seu gestor que você está comprometido com o seu desenvolvimento profissional e que leva a sério as sugestões fornecidas. Isso ajudará a construir confiança e credibilidade ao longo do tempo. Lembre-se de que o feedback é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao implementar as mudanças sugeridas e demonstrar progresso, você estará não apenas melhorando seu próprio desempenho, mas também fortalecendo o relacionamento com o seu gestor e contribuindo para o sucesso da equipe e da organização como um todo. Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantoscoach Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima! *Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Com as diversas tendências invadindo os ambientes corporativos e as pressões sociais cada vez maiores, é comum que surjam dúvidas, medos e inseguranças sobre a nossa carreira e que empresas busquem alternativas para reter talentos e criar um ambiente psicologicamente seguro para os seus colaboradores. Por isso, convido você a dedicar um momento para refletir honestamente sobre sua relação com o trabalho, identificando:

1. Quais são suas fontes de satisfação?

Para algumas pessoas pode ser o reconhecimento pelo trabalho bem-feito e pelos resultados alcançados ou o sentimento de contribuir para um propósito maior ou para a realização de metas significativas. O desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo oportunidades de aprendizado e crescimento, além da flexibilidade no horário de trabalho, também estão entre os aspectos almejados no mundo do trabalho. Mas proponho uma reflexão mais simples, voltando ao início, as nossas necessidades básicas.

Frequentemente, nós nos encontramos em empresas com culturas que não se alinham aos nossos valores ou realizando atividades que não nos trazem satisfação. No entanto, reconhecer que o trabalho nos permite atender às nossas necessidades básicas é motivo para cultivar a gratidão e encarar a situação atual como temporária, afinal, mudar a direção depende de nossa ação efetiva.

O trabalho nesse sentido pode ser visto como uma dádiva, uma oportunidade e não como um peso. Quando iniciei minha carreira, dividia o meu tempo entre o papel de mãe, consultora de empresas e vendedora externa aos finais de semana. Naquela época, não compreendia o poder da gratidão pelos pequenos passos e progressos, mas hoje, olhando para trás, percebo que cada situação foi importante para a minha maturidade. Em alguns momentos, mesmo não fazendo nada de diferente, esperava um milagre. Reclamava de tudo! Do mercado, da minha família, dos clientes, da vida! Mas hoje, avaliando friamente, vejo que não fiz nada que me tirasse daquela situação e, por isso, girei em círculos durante muito tempo.

A chave virou quando fechei minha segunda empresa e me vi mais uma vez em meio ao caos. Vi que lidava com meus problemas sempre da mesma maneira e, portanto, lógico, tinha resultados iguais, porém, cada vez mais catastróficos. Hoje, mesmo lidando com algumas incertezas do caminho, cultivo o hábito de agradecer primeiro e reavaliar minhas atitudes na sequência. Sempre reflito: o que posso fazer de diferente para obter o resultado que desejo?

2. Quais são os desafios que você enfrenta e como lida com eles?

Lidar com conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, falta de recursos ou apoio adequado para realizar suas tarefas, manter a motivação e o engajamento em meio a períodos de alta pressão e estresse ou ainda falta de desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento dentro da empresa, são alguns desafios enfrentados diariamente nas organizações. Como você lida com eles faz toda a diferença para o seu nível de satisfação no trabalho.

Quando você estiver diante de um obstáculo, experimente refletir sobre o que você pode fazer para ser parte da solução nessas situações. Você não pode mudar algumas circunstâncias, mas pode escolher como elas impactam a sua vida!

3. Você está adotando as medidas necessárias para alcançar os resultados desejados?

Pense sobre o que realmente deseja para a sua vida! Quais são seus objetivos? Quais são os passos práticos que você pode dar hoje para se aproximar de cada um deles? Lembre-se de que o progresso muitas vezes vem em pequenos passos, então seja paciente consigo mesmo enquanto trabalha em direção aos seus sonhos. O cenário “ruim” de hoje é mais um degrau para o seu crescimento. As experiências que acumulamos ao longo da jornada tornam-nos pessoas melhores desde que aprendamos com cada uma delas. Portanto, encare os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Mantenha-se firme em sua determinação e compromisso consigo mesmo. Com foco, perseverança e atitude positiva, você pode alcançar os resultados desejados e construir uma vida gratificante e significativa.

Nossa relação com o trabalho é uma parte essencial de nossas vidas, impactando não apenas o nosso desempenho profissional, mas também a nossa satisfação e o bem-estar pessoal. Ao refletir sobre as nossas fontes de satisfação, enfrentar desafios com resiliência e adotar medidas para alcançar nossos objetivos, tornamos a jornada mais leve. O peso das responsabilidades não deve nos sufocar, mas sim nos impulsionar a encontrar um equilíbrio saudável entre todas as áreas da vida. Cultivar momentos de descontração, cuidar da saúde mental e física e buscar apoio quando necessário são práticas igualmente importantes. Ao manter essa perspectiva equilibrada e leve, podemos garantir não apenas sucesso profissional, mas também uma vida plena e feliz.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantosds

Inscreva-se no canal do YouTube: @delaniasantoscoach

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.