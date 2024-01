Carnaval vai movimentar mais de 50 mil passageiros nos terminais rodoviários de Fortaleza

Neste Carnaval, entre os dias 8 e 14 de fevereiro, cerca de 53 mil passageiros devem partir de Fortaleza em viagens de ônibus para outras cidades do Ceará ou fora do Estado. A estimativa é da Socicam, que administra os terminais rodoviários da Capital. O número de viajantes é 16% maior comparado com o mesmo período do ano passado.

Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, o dia com maior fluxo de passageiros é sexta-feira (10), com a movimentação prevista de 10,1 mil viajantes. No entanto, a Agência Reguladora do Ceará (Arce) adiantou que as empresas de transporte vão disponibilizar 223 viagens extras no período, número que pode aumentar ainda mais, a depender da demanda.

"Estima-se que, até o término do período [carnavalesco], somadas normais e extras, 2.325 viagens sejam realizadas durante os sete dias, o que representa um aumento de 11% em relação à normal", afirma a Socicam.

Veja também

Veja a lista dos destinos mais procurados dentro do Ceará

Aracati;

Camocim;

Sobral;

Itapipoca;

Acaraú.

Veja a lista dos destinos mais procurados fora do Ceará

Recife, em Pernambuco;

Natal, no Rio Grande do Norte;

Teresina, no Piauí;

João Pessoa, na Paraíba;

Parnaíba, no Piauí.

Passageiros devem chegar com 1h de antecedência

A orientação da Socicam aos usuários do Terminal Rodoviário de Fortaleza com viagens programas para o Carnaval é chegar com uma hora de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária e checar se as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.