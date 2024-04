Beach Park abre 300 vagas de emprego; veja lista de oportunidades

O Beach Park está com 300 vagas abertas para trabalho temporário. As oportunidades são para o período de alta temporada (de maio/2024 ao fim de agosto/2024).

Veja lista de vagas disponíveis

Consultor(a) de turismo

Promotor(a) de Marketing

Recepcionista

Vendedor(a) de Loja

Monitor(a) de Esporte e Lazer

Instrutor(a) de Brinquedos

Atendente

Camareira

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Roupeiro

Mensageiro

Estoquista

Auxiliar de Logística.

Como participar

As seleções para preenchimento das vagas já iniciaram e os interessados deverão se candidatar até o dia 10 de maio por meio do site da seleção.

“Algumas oportunidades não exigem experiência prévia na função, apenas o Ensino Médio, proporcionando mais chances para aqueles que buscam uma colocação”, destaca Karizia Lemos, especialista em Gestão de Pessoas do Beach Park.

É desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza/CE.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil