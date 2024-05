Leilão de imóveis da Caixa com até 50% de desconto acontece nesta quinta (2); veja como participar

Ocorre nesta quinta-feira (2), o leilão de 226 imóveis da Caixa Econômica Federal com até 50% de desconto. São apartamentos, casas e terrenos livres de dívidas que entram nessa terceira fase do pregão que acontece em parceria com a Globo Leilões.

Os imóveis só podem ser pagos à vista, mas o leilão também admite a utilização do FGTS para atingir a cifra arrematada. A modalidade é vantajosa para os interessados, já que os lances têm valores bem reduzidos, em comparação com as outras fases, com descontos que podem começar em 30% e escalonar.

Os lances podem ser acessados a partir das 10h, por meio do site. As ofertas abrangem unidades em todo o País, com 136 apartamentos, 80 casas e 10 terrenos, sendo uma parte no Ceará. Pelo Nordeste, imóveis em Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe também estão disponíveis.

Já no Norte, há oportunidades no Pará, Rondônia e Tocantins. No Centro-Oeste, por sua vez, os alvos estão em Goiás e Mato Grosso. Na região Sudeste, os imóveis estão distribuídos no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No Sul, há chances no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.