Mutirão da Prefeitura oferta vagas de emprego na 'semana do Trabalho'; veja oportunidades

Um mutirão da Prefeitura de Fortaleza oferece vagas de emprego ao longo de toda esta semana. Nesta quarta (1º), a unidade do Sine Aldeota funciona até as 13h em regime de plantão com a oferta de 2.392 vagas de emprego, havendo processo de seleção direta para 975 dessas oportunidades. Nos demais dias, atendem em horário comercial.

Durante toda a semana, as unidades do Sine Aldeota, Parquelândia, Cuca Mondubim e Cuca Pici também realizam atendimento aos trabalhadores.

Há vagas para:

operador de telemarketing

auxiliar de depósito

auxiliar de limpeza

repositor

auxiliar de Recursos Humanos

auxiliar de Marketing

auxiliar financeiro

programador

atendente de loja

frentista; armazenamento

fiscal de loja

empacotador

operador de caixa

cozinheiro

churrasqueiro

repositor de mercadorias

separador de mercadorias

Há oportunidades para Pessoa com Deficiência (PcD).

Cursos profissionalizantes

No Sine Aldeota, ainda neste dia 1º, há também a oferta de 1.045 vagas de cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro em áreas como gastronomia, estética e beleza, confecção, tecnologia, dentre outras. As inscrições estão abertas com turmas em todos os territórios da Capital.

A partir de quinta (2), os interessados em participar das capacitações também podem acessar o site do Fortaleza Capacita para conhecer os cursos gerenciais ofertados pelo programa.

Contatos

Informações podem ser solicitadas por meio do telefone 0800 081 4141, pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações), pelo e-mail sinemucipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br.