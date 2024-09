Beach Park anuncia 300 vagas temporárias para a alta temporada; veja como se candidatar

O Beach Park, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com 50 vagas abertas para consultor de turismo. Os interessados devem acessar o site do empreendimento para realizar as inscrições. Outras 250 oportunidades estarão disponíveis a partir do próximo mês de outubro.

As vagas são para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência, para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou ganhar uma renda extra.

Os profissionais poderão atuar na Sala de Vendas Vacation Club, em Aquiraz; nas barracas Chico do Caranguejo e Crocobeach, na Praia do Futuro; no Cumbuco e no Rio de Janeiro. Entre os requisitos para essa vaga estão ensino superior completo ou em andamento e ser uma pessoa comunicativa, articulada e focada em resultados.

Demais oportunidades

A partir de outubro, o parque anuncia que também serão abertas vagas para outros cargos, entre eles:

Promotor(a) de Marketing;

Recepcionista;

Vendedor(a) de Loja;

Monitor(a) de Esporte e Lazer;

Instrutor(a) de Brinquedos;

Atendente;

Camareira;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Roupeiro;

Mensageiro;

Estoquista e Auxiliar de Logística.

Segundo o parque aquático, a maioria dos cargos não exige experiência prévia na função, apenas ensino médio. Conforme a empresa, é desejável que os candidatos morem no entorno do empreendimento, como Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza