Instituto do Câncer do Ceará abre processo seletivo para programas de residência; saiba mais

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) está com inscrições abertas para seleção da nova turma do Programa de Residência Multiprofissional e para a formação da primeira turma de Residência Uniprofissional.

São disponibilizadas 26 vagas, que contemplam profissionais com graduação em enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, física, ou física médica e odontologia.

Vagas disponíveis por especialidade:

Enfermagem: 4 vagas

Farmácia: 4 vagas

Fisioterapia: 4 vagas

Nutrição: 4 vagas

Psicologia: 4 vagas

Serviço Social: 4 vagas

Física médica com ênfase em Radioterapia: 1 vaga

⁠Odontologia em Oncologia: 1 vaga

Como se inscrever?

Interessados em participar da seleção devem realizar inscrição pelo site dos programas até o dia 10 de outubro. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 300, e deve ser realizado até o dia 14 de outubro.

>> Veja editais

O processo seletivo para ambos os programas constará de duas etapas: prova objetiva e análise curricular dos candidatos. Os selecionados terão formação prática e experiência imersiva no universo da Oncologia, em que terão a oportunidade de vivenciar a aplicação de técnicas inovadoras no tratamento do câncer e acessar as melhores práticas da área. O início do programa está previsto para março de 2025.