Empresa do setor automotivo oferta 150 vagas de emprego durante evento em Fortaleza

O Grupo Carmais, que atua no setor automotivo, realizará no próximo sábado (21) o "Plantão Novos Talentos" com mais de 150 vagas, entre estágio, aprendiz e efetivo. A ação acontece a partir das 8h e segue até as 16h, na unidade Nossamoto Matriz, no Centro de Fortaleza.

A programação inclui oficinas de mercado de trabalho, além de recrutamento e seleção dos entrevistados. Serão ofertadas 60 vagas para área de vendas, 50 vagas para pós-venda e 40 vagas para área de serviços, podendo ser aberta novas vagas conforme a necessidade.

Os interessados devem comparecer no dia e horário estabelecidos. É necessário apresentar currículo, comprovante de endereço e documentos de identificação.

O atendimento possui vagas limitadas e será por ordem de chegada, sem intervalo. A maioria das oportunidades são efetivas para contrato imediato. Também haverá vagas para cadastro reserva, estagiários, aprendizes e pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para:

Assistente Administrativo;

Atendente Comercial;

Auxiliar de Vendas;

Analista de Qualidade;

Consultor(a) de Vendas de Veículos Novos e Seminovos;

Mecânico;

Auxiliar de Mecânico;

Entregador Técnico;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Estoquista.

Plantão Novos talentos - Grupo Carmais

Onde: Avenida Imperador, 1676, Centro (loja Nossamoto)

Quando: sábado, 21 de setembro, das 8h às 16h