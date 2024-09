Câmara Municipal de Aquiraz abre concurso público com 19 vagas imediatas; veja detalhes

A Câmara Municipal de Aquiraz, no Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 19 vagas imediatas, além de 57 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.491,01 e R$ 3.650.

As vagas são para os cargos de: auxiliar de serviços gerais do legislativo, guarda patrimonial, motorista, agente administrativo, assistente de plenário, almoxarife, intérprete de libras, técnico em contabilidade, arquivista, além de analista com habilitação em Direito, Serviço Social, ou Psicologia.

Do total de vagas abertas, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência.

Inscrições

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 8 de outubro, exclusivamente pelo site da Funcepe. A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental, médio e técnico, e de R$ 140 para os que exigem ensino superior.

O concurso será composto por provas objetivas, marcadas para 10 de novembro, com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades e convivência societária e conhecimentos específicos, além de prova de títulos para os cargos de nível superior.