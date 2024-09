Projeto abre 500 vagas de cursos gratuitos de TI para jovens de baixa renda; veja como se inscrever

O Governo do Ceará, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), está com inscrições abertas para a nova turma do projeto Geração Tech. A iniciativa é voltada para jovens cearenses de baixa renda.

São ofertadas 500 vagas para o curso de Formação e Desenvolvimento Web, que é focado na formação de desenvolvedores Web Full Stack. O curso é totalmente gratuito e online, e visa suprir a crescente demanda por profissionais especializados na área de tecnologia da informação (TI).

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro, diretamente no site do projeto Geração Tech. A aula inaugural será no dia 14 de outubro.

Segundo o IEL Ceará, os participantes receberão uma formação completa em desenvolvimento web, com conteúdos voltados para as mais recentes tecnologias e práticas do setor, preparando-os para atuar como desenvolvedores Web Full Stack, uma das áreas mais promissoras do mercado de trabalho.