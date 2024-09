Inscrições para concurso do STJ encerram nesta sexta (20); salários vão até R$ 13 mil

Terminam nesta sexta-feira (20) as inscrições para o concurso público do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O certame é destinado à formação de cadastro reserva para a vaga de analista judiciário em diversas especialidades. A remuneração inicial do cargo é de até R$ 13.994,78.

Os candidatos podem realizar as inscrições para o concurso no site do Cebraspe. De acordo com o STJ, as provas devem acontecer no dia 1º de dezembro, em Brasília. A avaliação será feita em etapa única com caráter eliminatório.

Além das provas objetivas, os candidatos ao cargo de analista judiciário, na especialidade de inspetor da polícia judicial, também precisarão realizar Testes de aptidão física (TAF). As vagas são para a sede do STJ, localizada no Distrito Federal.

Taxa de participação

A taxa de inscrição é de R$ 120 e o valor poderá ser pago em qualquer agência bancária, casa lotérica ou pelos Correios, até o dia 11 de outubro,

Isenção

Como funciona a isenção?

O candidato que desejar solicitar isenção total de pagamento do valor de inscrição deve estar dentro das condições:

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea em instituição reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Confira a seguir as especialidades:

Área administrativa

Sem especialidade

Inspetor da polícia judicial

Área apoio especializado

Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina - ramo cardiologia

Medicina - ramo clínica geral

Medicina - ramo ortopedia

Odontologia - ramo dentista

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação

Área judiciária

Sem especialidade

Etapas

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 2: Analista Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Inspetor da Polícia Judicial.

Cronograma