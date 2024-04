Quem pode participar do programa 'Acredita'?

Em mais uma tentativa de impulsionar a Economia Brasileira em 2024, o governo federal lançou, no último dia 22, o Programa Acredita, oferecendo suporte direcionado a pequenos negócios e promovendo o empreendedorismo e a sustentabilidade.

Com um investimento substancial e um alcance amplo, espera-se que o programa tenha um impacto positivo duradouro no desenvolvimento econômico e social do país.

Ainda que os detalhes de como participar não tenha sido divulgado, acho essencial que você entenda o que está por vir e como esta iniciativa pode melhorar as condições da sua vida financeira.

O Programa deverá atuar em 4 eixos: Acredita no Primeiro Passo, Acredita no seu Negócio, Acredita no Crédito Imobiliário e Acredita no Brasil Sustentável.

Já podemos dizer que o nome, muito bem escolhido, por si só já constrói a motivação necessária para você, pelo menos, investigar e conhecer as oportunidades que podem te ajudar.

Em linhas gerais, teremos:

O "Acredita no Primeiro Passo" é um programa focado no microcrédito para famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Com o objetivo de promover a inclusão financeira, o programa visa destinar 50% das concessões para mulheres. Além disso, conta com um sistema de garantia de crédito que disponibilizará R$ 500 milhões ao longo de 2024.

Chamado de Linha ProCred 360, deverá ser voltada para MEIs e micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil; com taxas de juros fixadas em Selic (taxa básica de juros da economia), mais 5% ao ano; com pagamento de juros durante o período de carência, antes do pagamento da primeira parcela e deverá ter seu início em 60 dias.

O “Acredita no seu negócio” terá uma versão do programa Desenrola voltada para microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas e Empresas de Pequeno Porte (MPEs) com faturamento bruto ano de até R$ 4,8 milhões.

Público-alvo:

Desenrola Pequenos Negócios: MEIs, micro e pequenas empresas;

Renegociação de dívidas vinculadas ao Pronampe: empresas em que mulheres empreendedoras são sócias majoritárias ou sócias administradoras;

O “Acredita no Crédito Imobiliário” visa melhorar o acesso ao financiamento de imóveis desenvolvendo um mercado secundário de crédito imobiliário. Esse eixo irá impactar famílias de classe média que não se enquadram nos programas habitacionais populares, estimulando assim o setor da construção civil.

O “Acredita no Brasil Sustentável” será o eixo do programa Eco Invest Brasil, que promove investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil, oferecendo proteção cambial e linhas de crédito competitivas para projetos ecológicos.

Neste movimento de busca de aquecer a Economia e permitir uma melhoria na vida financeira em geral, esperamos que você pesquise, entenda e decida sobre quais eixos podem te ajudar. Mas, lembre-se, as decisões de hoje irão afetar seu futuro, ainda que não pareça tão óbvio.

Pensem nisso! Até a próxima.

