Como despertar sua saúde financeira

Aquele antigo exemplo em que um profissional da área de motivação pessoal pega um copo, coloca água até a metade do copo e pergunta: o que vocês estão vendo? Um copo meio cheio ou meio vazio?

Por anos esta experiência trouxe respostas interessantes e polêmicas. Para os que viam o copo meio vazio, ficava demonstrado que ele percebe apenas a crise, a parte ruim da vida. Os que vissem meio copo cheio, seriam pessoas positivas e que buscam oportunidades em meio ao caos.

Agora, no entanto, tal analogia pode ser questionada: quem diz que olhar o que falta em uma situação é uma visão pessimista? Segundo Dr. Lucas Nápoli, Psicólogo e Psiquiatra, é que ela supõe que enxergar o copo meio vazio é necessariamente fonte de tristeza, já que, nesse caso, eu estaria olhando mais para o que falta no copo do que para a quantidade de água que ele já possui. Mas depende, na verdade, da sua postura diante desta falta. Postura Desejante, como ele chama, olhando a falta e buscando e desejando mudança positiva.

Será que você está lendo a coluna errada? O assunto não é Saúde Financeira, Ana? Sim. Vamos lá. O que é Saúde Financeira para você? Quando falamos de Saúde Financeira, normalmente estamos em um perfil de falta de recursos e precisamos, ao invés de lamentar a falta, buscar as soluções ou ter a “postura desejante”.

Além de todas as dicas que sempre falo sobre se organizar financeiramente, existem outros pontos que nunca abordei. Mas são bem mais desafiadores do que analisar mensalmente suas receitas, aumentando-as quando possível, e as despesas, reduzindo-as sempre que conseguir. Agora, são dicas para uma Nova Postura sua diante de sua vida financeira. Preparado? Lá vai.

1.Viva de forma modesta. Mantenha-se com o necessário, carregue apenas o essencial e descubra a verdadeira felicidade na simplicidade da vida. Lembre-se de que a plenitude não está relacionada ao que você possui, mas sim à paz de espírito que você alcança ao viver com leveza.

2. Não se deixe seduzir pela armadilha da ostentação vazia, seja sólido. Não se impressione com objetos materiais, concentre-se em construir sua prosperidade pessoal de maneira sólida e duradoura. A verdadeira riqueza não é exibida, ela é cultivada no silêncio das suas realizações financeiras.

3. Cultive as bases do futuro através de investimentos. Todo salário merece ser valorizado com escolhas inteligentes de investimento. Destine uma porção dos seus rendimentos para aplicar em oportunidades lucrativas. Seja através de investimentos de renda fixa ou variável, permita que o seu dinheiro trabalhe em prol de você, auxiliando na construção do seu patrimônio ao longo do tempo.

4. Garanta sua reserva de contingência, crie sua defesa contra os desafios da vida. Ninguém está livre das adversidades, mas viver com receio não é viver plenamente. Construa uma reserva para estar preparado para qualquer imprevisto que possa surgir. Dessa forma, você poderá seguir seu caminho com mais tranquilidade, enfrentando os desafios diários sem comprometer sua estabilidade financeira.

5. Desenvolva uma fonte adicional de renda para agregar mais valor. Além da sua ocupação principal, explore maneiras de gerar renda extra. Seja por meio de trabalhos freelancers, empreendedorismo ou outras atividades, busque oportunidades para aumentar seus ganhos. Trabalhe não apenas pelo dinheiro, mas para criar valor para si mesmo e para os outros. Lembre-se, a verdadeira prosperidade surge da criação e compartilhamento de valor.

Ter saúde financeira não se trata apenas de acumular bens materiais, mas sim de cultivar uma mentalidade de abundância, paz e segurança financeira em todas as áreas da vida.

Ao adotar essas cinco atitudes essenciais, você estará pavimentando o caminho para uma vida de estabilidade financeira e bem-estar duradouros.

Você merece prosperar, então comece sua jornada com confiança e determinação. O futuro está em suas mãos!

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

