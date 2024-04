Conta bancária conjunta e casamento feliz: existe relação?

Hoje resolvi trazer um ponto importante em Educação Financeira: como lidar com o dinheiro de cada um após o casamento. Será que a forma como o casal se relaciona com suas finanças afeta a relação? O que você acha? Já pensou nisso?

Um estudo recente conduzido pelo professor Eli Finkel, da Escola Kellogg, nos Estados Unidos, revela uma estratégia para casais fortalecerem seu relacionamento nos primeiros anos cruciais do casamento: optar por abrir uma conta bancária conjunta, eliminando outras contas individuais.

O professor dedicou alguns anos pesquisando casais e as possibilidades e influências de decisões financeiras afetarem a felicidade do casal. Este experimento buscou demonstrar a relação entre como os casais estruturam suas contas bancárias e a qualidade do seu relacionamento ao longo do tempo.

De acordo com os estudos realizados, foi constatado que a abertura de uma conta bancária conjunta pode auxiliar os casais a alinharem seus objetivos financeiros e a adotarem uma abordagem mais colaborativa em vez de transacional. Ao compartilharem o dinheiro, os parceiros não precisam competir entre si. Dessa forma, a conta conjunta promove uma maior harmonia nas finanças do casal.

Segundo o estudo, os primeiros anos de vida de um casamento são cruciais no sucesso da relação. O entusiasmo da união entra em declínio nos primeiros anos e, muitas vezes, determina o fim da relação. A pesquisa buscou formas de compensar tal declínio e selecionou 230 casais héteros, dividindo em grupos: casais com contas bancárias separadas, casais com contas conjuntas apenas e casais que decidiriam o melhor caminho.

Acompanharam por 3 anos estes casais, fazendo avaliações anuais. Para avaliar a qualidade do relacionamento de um casal, os pesquisadores analisaram a satisfação conjugal, as estratégias de resolução de conflitos (como a frequência de elevação de voz, por exemplo) e a qualidade das interações entre os parceiros.

A fim de compreender melhor a harmonia financeira do casal, a equipe de pesquisa solicitou que cada parceiro indicasse o nível de concordância com afirmações como "Meu parceiro está satisfeito com como lido com o dinheiro". Em seguida, as respostas combinadas dos casais foram analisadas para determinar a qualidade do relacionamento e a harmonia financeira ao longo do tempo.

As principais conclusões do estudo demonstram que a qualidade da relação se tornou melhor em casais com conta bancária conjunta por diversos aspectos:

Casal não competia entre si;

Casal passou a ter sonhos e planejamento conjunto;

Casal ficou mais confiante com seu parceiro;

Tudo isso fez que a relação ficasse melhor.

E você já pensou nisso? Como é seu casamento e o dinheiro do casal?

Posso dizer que, na minha visão, existem alguns pontos a pensar e outros a concordar na pesquisa aqui apresentada. Por exemplo:

Será que isso dá certo em condições em que as diferenças de renda do casal e da população são grandiosas? O casal, na verdade, deve ter maturidade para enfrentar também este desafio e definir algumas regras no uso do dinheiro; Afeta um pouco a independência de cada um enquanto indivíduo. Vale a pena estudar estes aspectos no seu casamento.

O fato que é incontestável é que conversar sempre sobre dinheiro, planejar o sonho em conjunto e lutar pela conquista são, sim, pontos essenciais para um casamento mais feliz. Fica a dica!

Pensem nisso! Até a próxima.

