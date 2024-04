Arezzo atribui vinda para o Ceará às orações dos desempregados da Paquetá: 'Foi a luta de vocês'

Na inauguração do parque fabril do Grupo Arezzo nesta terça-feira (30), em Uruburetama, o diretor-executivo Industrial da companhia, João Fernando Hartz, atribuiu a vinda do grupo para o Ceará às orações dos desempregados da Paquetá - empresa que fechou fábricas no interior e demitiu quase 2 mil de pessoas - e à qualificação da mão de obra cearense.

Realmente, gostaria de agradecer todos vocês. Foi por causa da luta de vocês por esse emprego, das orações que vocês fizeram e dos movimentos que fizeram que trouxeram a gente aqui”, afirmou. João Fernando Hart Diretor-executivo Industrial do Grupo Arezzo

Depois, ele disse que “foi por causa da vontade e da qualidade do trabalho” que o Grupo Arezzo se instalou no Estado.

“Somos muito agradecidos de sermos tão bem acolhidos aqui no Ceará, em Uruburetama. Muito obrigado, e que esse emprego, esse trabalho continue por muitos e muitos e muitos anos”, finalizou.

Produção e exportação

Em visita à fábrica, o CEO da Arezzo, Alexandre Birman, afirmou ao Diário do Nordeste que a fábrica vai produzir 1 milhão de pares de calçados por ano. "Já são exportados (calçados) para os Estados Unidos e vários países da Europa", disse o executivo.

Legenda: Fábrica da Arezzo no Ceará Foto: Ingrid Coelho

Atração de novas indústrias

O secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE), Salmito Filho, disse que houve uma articulação para atrair novas indústrias.

“Agradecemos muito ao Grupo Arezzo por confiar no Estado do Ceará, no povo cearense, na capacidade. O CEO Global do Grupo Arezzo, Alexandre Birman, que registrou a capacidade produtiva, o respeito, a emoção”, disse.

A direção da Arezzo que ficou muito emocionada quando os funcionários da antiga Paquetá, após a decisão do grupo Arezzo de comprar e manter os empregos, fizeram uma oração de mãos dadas em torno da fábrica para agradecer a Deus”, afirmou, destacando o diálogo do governo com o setor industrial e a atuação do governador Elmano de Freitas (PT). Salmito Filho Secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará

Colaborou Bruna Damasceno

