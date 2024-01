Com mais de 50 mil beneficiários no Ceará, o que muda para os consumidores com a venda da Amil

As incertezas sobre o destino da Amil preocupam os usuários. É o caso do Paulo*, 42, que utiliza o plano de saúde há 12 anos. “A qualidade de clínicas, hospitais e serviços caiu muito. Eles vêm sucateando a rede de atendimento ano após ano. Acho que a intenção é fazer o segurado desistir do plano”, relata.

Ele está entre os 54,4 mil clientes da empresa no Ceará. O dado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), contabiliza planos individuais e coletivos de assistência médica e odontológica.

Em 2012, a empresa norte-americana UnitedHealth Group comprou a Amil por cerca de R$ 9 bilhões. No fim do ano passado, contudo, a seguradora de saúde foi novamente vendida ao empresário José Seripieri Filho, dono da Qualicorp.

A comercialização ocorre após desafios para manter a lucratividade do negócio, sobretudo depois da pandemia de Covid-19. A transação ainda precisa ser aprovada pela ANS.

O que esperar do serviço?

Em nota, a UnitedHealth Group afirmou que o acordo visa garantir o sucesso contínuo da operação no País, por meio de um comprador com conhecimento e experiência local para dar continuidade ao negócio de forma sustentável.

“O UHG reforça que seguirá atendendo os clientes, apoiando os colaboradores e fornecendo atendimento de alta qualidade aos pacientes enquanto as autoridades reguladoras analisam a transação proposta”, afirmou.

A venda inclui os planos de saúde e odontológicos da Amil, Santa Helena, Ana Costa e SOBAM, e a rede de Hospitais Americas.

À espera de melhorias e de uma definição, o Paulo, citado no início desta matéria, mantém o contrato. “É um momento de muita cautela, pois a decisão tomada vai refletir no tipo de atendimento que terei. Sendo assim, prefiro aguardar para tomar alguma decisão”, avalia.

Ele lamenta a piora na prestação do plano. “Precisei de uma cirurgia, mas foi negada na rede credenciada que eu tinha acesso. Abri a reclamação na ANS, e a operadora respondeu haver outras redes. No entanto, de qualidade inferior e com médicos que não me acompanhavam”, relata.

Direitos do consumidor

Entretanto, os usuários devem ter o atendimento conforme o contrato e qualquer mudança precisa ser previamente comunicada, como explica o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, Airton Melo. “Também há o direito primordial de acesso à informação clara e precisa acerca do serviço realizado”, enfatiza.

“A qualidade também é um referencial para o consumidor firmar o contrato. Caso não haja mais aquela prestação, isso deve se tornar um bônus para o cliente, que deve continuar exigindo a qualidade contratada”, destaca.

Nesses casos, Melo orienta entrar em contato com a empresa. Se o problema não for resolvido, protocolar uma reclamação na ANS e buscar os órgãos de defesa do consumidor. Quem está insatisfeito também tem direito à portabilidade de plano de saúde, sem o cumprimento de um novo prazo de carência.

O Diário do Nordeste pediu detalhes à ANS e aguarda resposta. Quando os questionamentos forem respondidos, esta matéria será atualizada.

*O personagem preferiu não se identificar.

SERVIÇO

O Procon recebe denúncias pelo telefone 151, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, bem como virtualmente, em qualquer dia e horário da semana, no portal da Prefeitura de Fortaleza (www.fortaleza.ce.gov.br); e ainda pelo aplicativo Procon Fortaleza.