Gol entra em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. fez um pedido de reestruturação financeira nesta quinta-feira (25), nos Estados Unidos. A medida vale para a companhia e suas subsidiárias.

Em nota, a empresa afirma que entrou voluntariamente com pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos. O Chapter 11 é um processo legal nos Estados Unidos, utilizado pelas empresas para levantar capital e reestruturar as finanças enquanto operam normalmente.

A Gol também informou que será requisitado um financiamento de US$ 950 milhões (aproximadamente R$ 4,6 bilhões) na audiência com o Tribunal dos EUA, prevista para acontecer nos próximos dias. O valor será pedido na modalidade debtor in possession (“DIP”), que é um tipo de empréstimo feito em casos de recuperação judicial.

Celso Ferrer, CEO da companhia, pontua que a empresa enfrenta problemas gerados pela pandemia de covid-19. “Fizemos progressos notáveis até agora e acreditamos que este processo permitirá endereçar os desafios gerados pela pandemia", declara. "Estamos confiantes de que as medidas que estão sendo tomadas permitirão que a GOL continue oferecendo tarifas mais baixas", destaca.

OPERAÇÕES SEGUEM NORMAIS

A empresa informou que seguirá operando normalmente durante o processo de recuperação judicial, assim como os salários e benefícios continuarão sendo pagos normalmente aos colaboradores.

Não terá alterações com relação a utilização de passagens e vouchers. "A Gol planeja honrar todas as obrigações com Clientes, incluindo reembolsos de passagens, cupons de viagem e pagamentos ou crédito associados a reclamações de bagagem ou serviços, em conformidade com políticas da empresa em vigor", diz um trecho da nota.

O texto também informa que o programa de milhas da empresa, o Smiles, seguirá pontuando normalmente, permitindo aos clientes acumular, comprar e resgatar milhas.