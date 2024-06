Gol retoma voos de Fortaleza para Orlando nesta quinta-feira; veja detalhes e preços

Fortaleza terá o retorno do 2º voo mais longo realizado com o Boeing 737-Max para os Estados Unidos e o 4º mais longo do mundo. É o que informa a plataforma de aviação Aviacionline da Argentina. O voo Gol entre Fortaleza e Orlando durará 08 horas e 15 minutos e percorrerá 5.802km.

O retorno do voo entre Fortaleza e Orlando deslocará o voo Brasília-Miami (também Gol) (atual 2º mais longo a operar nos EUA) para 3º lugar. Brasília-Miami percorre 5.790km, apenas 12 quilômetros a menos que o trecho que parte de Fortaleza e dura 08 horas e 5 minutos, segundo a companhia aérea.

O voo mais longo do mundo com o Boeing 737-Max é também da Gol, entre Brasília e Orlando, durando 8 horas e 30 minutos, segundo o site Gol.

Entre Fortaleza e Miami (Gol), o voo que já opera desde o final de 2022 possui 7 horas e 50 minutos de duração e é o 8º voo mais longo com Boeing 737-Max: 5.565 km.

Enfim, a companhia brasileira possui 4 dos 10 voos mais longos do mundo realizado com Boeing 737 Max 8:

1º Brasília Orlando 6080 km 4º Fortaleza Orlando 5802 km 5º Brasília Miami 5790 km 8º Fortaleza Miami 5565 km

Os voos entre Fortaleza e Flórida são então um pouco mais curtos que os voos entre Brasília e Flórida.

O voo Brasília-Orlando dá uma boa ideia do máximo alcance prático que um Boeing 737-Max 8 tem sem penalizar o seu payload, peso pago à companhia para voar: passageiros, carga. A Gol também, em voos internacionais, opera com o assento do meio bloqueados nas 5 primeiras fileiras, de forma que reduz seu peso máximo de decolagem em aproximadamente 1.000 kg.

O voo entre Fortaleza e Orlando retornou a operar nesta quinta-feira (27)e a coluna foi convidada para o voo re-inaugural.

Conectividade Fortaleza-Orlando

Paulistas, cariocas e baianos conseguirão novamente acessar facilmente o mercado Orlando nos EUA através de rápidas conexões em Fortaleza.

É o que permitirá a reinauguração do voo direto da Gol entre Fortaleza e a cidade da Flórida.

Os voos de Congonhas-SP, Galeão-RJ e Salvador-BA, para Fortaleza, nas madrugadas de quinta-feira, permitirão conexões convenientes para os EUA. De Salvador, inclusive, o tempo de voo total será mais curto que via Brasília, por volta de 30 minutos a menos.

A conectividade dos voos para a Flórida a partir de Fortaleza foi a chave para o sucesso desses voos, quando a Gol implementou um centro de conexões na capital cearense, entre 2018 e 2020.

Assim, os voos de Fortaleza para a Flórida terão a chance de se consolidar e aumentar de frequências. Inclusive, estão à venda em todo ano de 2024.

Os voos para Orlando através de Fortaleza giram entre R$ 3.237,27 (desde Salvador) até R$ 4.167,38 (caso de Congonhas) por trecho. O tempo de voo total gira entre 11 horas e 50 minutos e 14 horas e 05 minutos (caso do Rio de Janeiro).

Legenda: Voo da Gol para Orlando através de Fortaleza giram entre R$ 3237,27 e R$ 4167,38 Foto: Reprodução

No trecho de volta, da mesma forma, vê-se que as conexões de retorno também são possíveis, porém, com tempos de viagem maiores. Apesar disso, os preços de conexões por Fortaleza são todos destaque.

Legenda: Voos de volta de Orlando com parada em Fortaleza são destaque por baixo preço Foto: Reprodução