Latam comercializa voos entre Fortaleza e Aracati a R$ 146 ida e volta

A Latam Brasil, em parceria com a Voepass, está comercializando passagens entre Fortaleza e Aracati ao custo de R$ 146 (ida e volta). Os preços se repetem em vários sábados consultados pela coluna também do mês de setembro.

O voo parte de Fortaleza todos os sábados às 17h45 e o voo até Aracati dura menos de 40 minutos. De Aracati, o voo parte às 18h55.

A opção para voar entre as cidades é uma boa estratégia para um fim de semana de aventura aeronáutica (bate e volta aéreo). Há também a possibilidade de uns dias de praia em Aracati ou em Fortaleza.

Conforme publicamos, os voos são operados todos os sábados desde maio de 2023, contando com subsídios do Estado e da Prefeitura de Aracati, de acordo com conversas com o prefeito do município, Bismarck Maia.

A estratégia é válida para desenvolver o modal da região. No entanto, os horários do voo são ruins (sábado à noite). O ideal seria um voo sábado de manhã ou sexta de tarde, pois seria mais proveitoso aos clientes.

No entanto, sabemos que a companhia aloca aeronaves em rotas consideradas mais interessantes com melhores horários.

Conectividade com o Brasil

O voo de ida para Aracati é muito oportuno porque permite que destinos do Brasil todo conectem em Fortaleza para o leste cearense. O trecho de volta de Aracati tem menos opções de conectividade.

Como pesquisas de preços para setembro temos os seguintes valores por trecho:

Belém – Aracati: R$ 548,61

São Luís – Aracati: R$ 755,21

Teresina – Aracati: R$ 549,66

Recife – Aracati: R$ 559,06

Salvador – Aracati: R$ 546,71

Rio de Janeiro – Aracati: R$ 548,12

Brasília – Aracati: R$ 662,23

São Paulo – Aracati: R$ 1.180,17

Juazeiro do Norte e Fernando de Noronha

Perguntamos à Voepass como foi o mês de julho das operações de retorno para Juazeiro do Norte e o inaugural de Fernando de Noronha, ambos a partir de Fortaleza.

Segundo informações extraoficiais, os voos para Noronha são sucessos totais, com muitos dias decolando totalmente lotados.

A empresa informou: “As operações estão dentro do esperado, a companhia está avaliando as possibilidades, inclusive de aumento de operações já realizadas, mas por ora, sem nenhuma definição”.

