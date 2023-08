Nova aeronave regional pode alavancar voos no Nordeste; entenda

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu o Certificado de Tipo (type certification - TC) para o modelo Cessna 408 "SkyCourier" da Textron Aviation, validando o projeto no Brasil no dia 27 de junho. Segundo a Anac, "O Certificado de Tipo (CT) aprova o projeto da aeronave e é uma das condições para permitir a operação no Brasil. Ele permite que operadores brasileiros solicitem registro junto ao Registo Aeronáutico Brasileiro (RAB) e é condição para a emissão do Certificado de Aeronavegabilidade Padrão".

A Anac afirmou, porém, não saber sobre clientes brasileiros interessados na aeronave: "A Agência não dispõe dessas informações".

Nos Estados Unidos, a aeronave fora certificada pela autoridade de aviação (Federal Aviation Administration – FAA) ainda em março de 2022, com mais de 2.100 horas de voos de teste e desenvolvimento.

Legenda: A aeronave terá configuração de assentos do tipo 2-1 Foto: Divulgação/Textron Aviation

No Brasil, a decisão da Anac abre caminho para que o avião bimotor opere no país. Segundo a fabricante americana, a aeronave tem capacidade para até 19 passageiros, atinge até 389 km/h, seus motores são propelidos por hélices (turbohélices), alcance máximo da ordem de 1.700 km: para se ter ideia, a distância em linha reta entre Fortaleza e Salvador, é de 1.000 km.

Não será pressurizado, o que limita o voo sem oxigênio a aproximados 10.000 pés de altitude, algo como 3 km e seu trem de pouso não é retrátil, é fixo. Ademais, terá aviônicos (equipamentos de cabine, navegação e sistemas) muito modernos, o que dá capacidade de navegação robusta e segura, como em aeronaves maiores.

Ainda, a aeronave terá capacidade de operação em pistas curtas, necessitando de apenas 1.110 metros de pista para decolar com peso máximo de decolagem (15 oC) e nível do mar. Para voos dentro do Ceará, ainda que tenhamos temperaturas bem maiores, todos os aeroportos com voos comerciais hoje, poderão operar a aeronave, por terem pistas maiores. (São Benedito, Crateús, Iguatu, Sobral, Aracati).

Da mesma forma, a aeronave é indicada para a maioria dos 32 aeroportos do interior nordestino com voos domésticos, dado que a média de comprimento de pista é maior que 1.700m.

Vantagem para aviação regional

Operando no Brasil, o avião abre flanco para fortalecer ainda mais a aviação comercial sub-regional e regional, já que os 19 passageiros que poderá transportar dão mais apoio para mercados sub-regionais maiores que, por exemplo, os atendidos pelo Cessna Gran Caravan, que possui capacidade para somente 9 passageiros: a variedade de aeronaves é boa para qualquer mercado, sobretudo para a aviação regional, que ainda é emergente.

Uma aeronave como o Skycourier no Brasil é importante porque, quanto mais aeronaves existem, mais voos, mais oferta e nós somos muito carentes de assentos de modal aéreo, sobretudo no Nordeste! Em segundo lugar, é importante porque nenhuma companhia aérea tem voos regulares com esse tipo de avião: a menor aeronave entre as quatro grandes companhias comerciais, possui em torno de 40 assentos, o ATR-42 da Voepass.

Assim, é um avião maior dentre os menores modelos. Ademais, é um avião turboélice, supermoderno, novo, que traz naturalmente baixo custo de operação, comparando com jatos, por exemplo. Somos carentes de turboélices na aviação comercial, um gigante desperdício.

Operadores brasileiros

Questionada sobre o interesse em adquirir o irmão mais velho do Cessna Caravan 208 (Skycourier), a Azul Linhas Aéreas respondeu à coluna afirmando que "possui atualmente a frota mais diversificada e moderna do País e está sempre de olho em novas oportunidades, porém, qualquer novidade a respeito do assunto será divulgada em momento oportuno".

Em 2022, o hoje presidente da Azul Conecta, Flávio Costa, havia comentado com a imprensa nacional o desejo de estudar a aquisição de aeronaves de até 19 lugares. Concordamos inteiramente com o executivo.

Ainda que os resultados de uma empresa como a Azul Conecta (que acabou de completar três anos) sejam muito tímidos em termos de adesão de passageiros (média de ocupação de todas as bases é de 29% em 2023), uma aeronave maior em pequenos municípios, como o futuro SkyCourier, pode transparecer ainda mais segurança (por ser bimotor e ser maior) para as pessoas, fazendo-as buscar mais pelos serviços.

Substituição do Bandeirante (Embraer 110)

Para a Força Aérea Brasileira – FAB, o Skycourier pode ser a aeronave que substituirá o Embraer 110 (Bandeirante, primeiro avião feito pela nossa Embraer nos anos 1960), por exemplo. O próprio Ministro da Defesa José Múcio já citou a aeronave como prioridade para a FAB, em janeiro de 2023, informação da Airway. (O que é uma pena a Embraer não ter construído ainda um substituto moderno para o Bandeirante)

Sobre a comparação entre as duas aeronaves ser possível, a Anac afirmou que "do ponto de vista de capacidade máxima de assentos de passageiros, carga máxima transportada, motorização (família PT6 (Pratt & Whitney)) e robustez, tal comparação pode ser feita. Entretanto, do ponto de vista de certificação, o modelo 408 SkyCourier possui uma grande evolução em termos de equipamentos de navegação, sistemas de proteção contrafogo etc., e teve sua certificação no Brasil em 2023 de acordo com a emenda 64 do RBAC 23. Já o Bandeirante foi certificado nos anos 1970 de acordo com a emenda 8 do RBAC 23", respondeu a agência reguladora.

O Cessna Skycourier tem capacidade máxima de carga de aproximadamente 2.270 kg, até mais que os 1.560 kg do Bandeirante, como naturalmente se espera de projetos mais modernos.

Ambos têm, entretanto, a mesma capacidade de passageiros, 19, para que se enquadrem em regulamentos comuns do órgão americano Federal Aviation Adminitration (FAA) – Part 23 e para o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – 23 (RBAC 23).

Nos anos 2000, a cearense TAF Linhas Aéreas usava o Bandeirante entre Fortaleza, Fernando de Noronha, Juazeiro do Norte e Parnaíba. Que tenhamos o Skycourier e outros pelo Ceará e Nordeste.

