Azul Conecta consolida atuação no Nordeste e prevê crescimento de 20% nas operações

A Azul Conecta comemorou em agosto três anos no mercado brasileiro. Neste período, a companhia aumentou o número de voos, de aviões e de destinos. Segundo a empresa, houve crescimento de 81% no número de destinos atendidos e atuação em quase 80 cidades brasileiras, além de contar com 27 aeronaves e realizar 80 voos diários.

Além disso, a companhia afirma que há previsão de crescimento de 20% nos próximos anos em relação ao número de voos, destinos e passageiros transportados.

A Azul está presente em 19 cidades nordestinas, desde aquelas de pequeno e médio portes espalhadas pelo interior até cidades maiores. Ao todo, a Azul Conecta realiza 18 voos diários na região.

“Algumas regiões do Brasil entendem a importância da aviação regional. Isso é uma conquista enorme para o turismo nacional, as economias locais e, consequentemente e o mais importante, aos brasileiros. Nosso objetivo para o futuro é ampliar ainda mais os destinos atendidos e mostrar para todo o Brasil a importância do investimento na aviação regional”, afirma Flávio Costa, vice-presidente Técnico da Azul e presidente da Azul Conecta.

Operação no Nordeste

No Ceará, os municípios que recebem voos da companhia são: Aracati, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Jericoacoara, São Benedito e Sobral. Já na Paraíba, a empresa voa para Cajazeiras e Patos. No Piauí, a companhia viaja para Parnaíba. Em Pernambuco, são cinco destinos, sendo Araripina, Caruaru, Garanhuns, Recife e Serra Talhada. No Rio Grande do Norte são dois destinos, Mossoró e Natal. Por fim, no Maranhão, a empresa voa para São Luís e Barreirinhas.

“O Nordeste do Brasil é muito importante para o negócio da Azul Conecta. Lá transportamos e conectamos clientes vindo do interior do estado até o exterior do país, como Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Paris, na França, Lisboa, em Portugal, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai, e Curaçao, no Caribe”, complementa o executivo.

Aeronaves

Focada no desenvolvimento da aviação sub-regional, a Azul Conecta possui 8 bases operacionais, tendo como sede a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Com 27 aeronaves Cessna Grand Caravan/ Caravan EX, sendo 3 modelos exclusivamente cargueiros.

