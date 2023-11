Ceará recebe mais turistas portugueses, e Bahia tem a preferência dos argentinos; veja por estado

O Ceará continua sendo a principal preferência dos europeus que se destinam ao Nordeste brasileiro.

De acordo com dados do Ministério da Justiça, de janeiro a setembro deste ano, foram 34,3 mil europeus no Estado. Portugal é o principal emissor de turistas para o Ceará com 9,5 mil visitantes no período.

Em seguida, aparecem os franceses (7,2 mil), italianos (6,9 mil) e espanhóis (3,02 mil). Completam a lista Alemanha, Suíça, Países Baixos e Reino Unido.

Além dos europeus, o Ceará recebeu ainda norte-americanos (4,9 mil) e argentinos (2,3 mil).

O total dos turistas das dez mais nacionalidades que chegaram ao Ceará por via aérea direta internacional somam 41.670. O número representa 89,7% de todas as nacionalidades estrangeiras que chegaram ao Estado por voos internacionais diretos (46.431) no mesmo período.

Quando lembramos de razões para a não volta da KLM , é contraintuitivo pensar que a companhia holandesa pudesse deixar o Ceará por outro estado nordestino, dado que a maioria dos holandeses ainda chega diretamente através de Fortaleza.

TAP e Air France, portanto, têm colocado o Ceará sistematicamente na frente em número de assentos à Europa no Nordeste. Com os incrementos de Air France que já se iniciaram e o aumento de frequências da TAP por vir, temos um panorama ainda melhor para o curto-médio prazo. , portanto, têm colocado o Ceará sistematicamente na frente em número de assentos à Europa no Nordeste. Com os incrementos de Air France que já se iniciaram e o aumento de frequências da TAP por vir, temos um panorama ainda melhor para o curto-médio prazo.

Air France, por exemplo, mesmo com o uso de aeronave para 324 assentos, A350, tem mantido, até o início de novembro, sempre ocupações com destino a Europa, superiores a 90%, mostrando o superlativo tamanho do vínculo Europa-Ceará.

Número de estrangeiros por país no Ceará



Bahia

Na Bahia, segundo estado a mais receber europeus, são igualmente 8 países do velho continente entre os 10 maiores emissores, totalizando 26.026. O total de turistas entre os 10 maiores emissores é de 54.244 (via aérea internacional direta), 90% do total de turistas estrangeiros nos 9 primeiros meses de 2023, que foi de 57.590.

turistas estrangeiros do Nordeste. A Bahia é, portanto, o estado que mais recebeu

Na Bahia, chama atenção que, nas duas nacionalidades emissoras americanas (Argentina e Uruguai), o total de turistas recebidos, 28.218, é maior que todo o quantitativo de europeus recebidos nos 9 primeiros meses de 2023: 26.026.

Como no levantamento de 2022, os argentinos continuam líderes com muita folga em relação às outras nacionalidades.

Quanto ao aumento de assentos, a Air Europa, que faz voos entre Salvador e Madri, vai adicionar um terceiro voo semanal.

Número de estrangeiros por país na Bahia



Pernambuco

Pernambuco vem em terceiro lugar no ranking de receptor de europeus, com 16,6 mil visitantes de sete nacionalidades diferentes.

Uruguaios, norte-americanos e argentinos são praticamente o mesmo número de europeus que chegam por via aérea em Pernambuco, mais de 16 mil.

O total de estrangeiros chegando via aérea em voo direto a Pernambuco foi de 35.545.

Uma grata surpresa para os pernambucanos é que os uruguaios se tornaram a nacionalidade que mais visitam o estado, com quase 8 mil turistas. Em todo o ano de 2022, foram apenas 1,3 mil turistas do Uruguai.

Essa é a grande estratégia de se conseguirem voos internacionais para diferentes países, o potencial é gigante e está sendo em Pernambuco.

A Bahia vai atrás dessa fatia de uruguaios com a SKY Airlines. Será uma potência de atração sul-americana.

Número de estrangeiros por país em Pernambuco



Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, os europeus de 9 países totalizam 9,6 mil turistas, entre 3.624 argentinos, mais que o Ceará inclusive. Fato que aclara que há algo errado com a atuação cearense frente aos hermanos.

Para a alta estação de Natal, estão previstas frequências diárias para Lisboa, em que alguns dias o voo se estende até Maceió.

O estado recebeu ao todo 14.014 turistas estrangeiros nos 9 primeiros meses de 2023. Assim, 13.224 dos 10 maiores países emissores são mais de 94% do total.

Número de estrangeiros por país no Rio Grande do Norte



Alagoas

Alagoas vem logo atrás na atração de europeus: são 1.676. O estado também recebe mais turistas das Américas do que da Europa.

Os alagoanos conseguem atrair ainda mais argentinos que o Ceará, que possui histórico de voos diretos para Buenos Aires desde 2014. Ponto positivo para Alagoas.

Alagoas tem investido muito em divulgação na Europa para atrair mais turistas. Eles passaram a ter voos com a portuguesa TAP para Lisboa desde 2020 e buscam consolidá-lo ainda. O voo ocorre triangularmente com Natal.

Os 5.938 turistas acima são praticamente a totalidade de todos os turistas recebidos.

Número de estrangeiros por país em Alagoas

