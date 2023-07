Aeroporto de Campina Grande (PB) ultrapassa Jeri, Noronha e Imperatriz em número de passageiros

No primeiro mês de implementação do hub regional da Azul em Campina Grande (PB), os resultados foram excelentes. Com os mais de 22 mil passageiros entre Gol e Azul, Campina deixou potências turísticas para trás como Fernando de Noronha e Jericoacoara, se tornando o sexto maior aeroporto em movimentação do Nordeste.

Só da companhia Azul, foram 15.886 passageiros em junho de 2023, ante 10.548 em igual período do ano passado, 5,3 mil viajantes a mais da Azul de/para Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte, sendo os quatro últimos, novos destinos.

É uma malha diversificada e frequente, em bons dias e horários para dar inveja a qualquer outro grande centro do interior do Nordeste e do Brasil.

Campina Grande agora briga numa ordem de grandeza muito mais lisonjeira e justa entre os maiores aeroportos do interior. Em fevereiro, havíamos informado que Campina era o 9º aeroporto mais movimentado do interior, porém com movimentações de 3 a 4 vezes menores que aeroportos como Jericoacoara, Fernando de Noronha, Imperatriz, Petrolina e Juazeiro do Norte.

Os resultados de julho deverão ser ainda melhores, dado que houve aumento de frequências para Fortaleza e os voos não se ampliaram desde o início de junho.

Campina Grande também se destaca no número de destinos diretos, já que passou a ser o 2º aeroporto do Nordeste no quesito, demonstrando bastante vantagem, frente ao restante do pelotão:

Aeroportos/Número de Destinos Regulares (Jun 23)

PORTO SEGURO/11

CAMPINA GRANDE/7

CRUZ (JERI), JUAZEIRO DO NORTE, PETROLINA, ILHÉUS E VITÓRIA DA CONQUISTA/4

BARREIRAS E IMPERATRIZ/3

FERNANDO DE NORONHA/2

Com a posição do aeroporto do interior paraibano bem localizado entre o oeste paraibano (Patos) e o nordeste pernambucano (Arcoverde), não será difícil pensar, inclusive, que Campina esteja retirando passageiros de Juazeiro do Norte, que historicamente também se servem pelo cariri cearense.

Ainda, as operações aumentadas em Campina também não canibalizaram, subtraíram movimentação de João Pessoa, já que a capital paraibana teve importante aumento de passageiros entre junho de 2022 e junho de 2023 (88.949 passageiros contra 106.540).

Porém, recebemos informações semanais de que muitos passageiros da região metropolitana estão embarcando pelo aeroporto de Campina Grande.

Hub regional da Azul

A Azul é a companhia de maior presença em Campina Grande ao implementar um hub regional na cidade. "Entre os motivos da expansão de ofertas e destinos, a companhia percebeu um grande potencial de demanda e viu uma oportunidade entre os voos ofertados", informou a empresa.

Segundo a companhia, as recentes melhorias e reformas realizadas no Aeroporto João Suassuna também foram importantes.

"Com a operação ampliada, a Azul aumentou em 80% o número de postos diretos de trabalho na região, além de um efeito indireto entre prestadores terceirizados, administração, cadeia de serviços e no comércio local, contribuindo com a geração de empregos e para o desenvolvimento social e econômico e social da região", acrescentou a Azul.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil