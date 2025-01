Startup cearense diz que receberá aporte de R$ 60 milhões para desenvolver ‘carro voador’

A Vertical Connect, startup cearense que desenvolve projetos de mobilidade aérea urbana, divulgou à coluna que receberá ainda neste mês de janeiro uma subvenção da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de quase R$ 60 milhões.

O valor, segundo a empresa, será utilizado para desenvolver produtos inovadores, como o eVtol, ou “carro voador”.

A Finep, entretanto, nega que os valores tenham sido aprovados, o que consta em relatório deles, no qual os projetos aparecem como "enviados" e não aprovados. A empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação informou nesta quarta-feira (22) ao Diário do Nordeste que a informação do aporte "não tem qualquer procedência, já que a empresa teve duas de suas propostas inabilitadas". ainda segundo a instituição, "a terceira proposta ainda está em análise".

A coluna procurou novamente a Vertical Connect para esclarecer o assunto e aguarda retorno. Tão logo recebamos a manifestação, este texto será atualizado.

ERRAMOS (Atualização feita no dia 22 de janeiro, às 19h20): Na primeira versão desta matéria, o Diário do Nordeste informou a startup receberia o aporte da Finep. Contudo, a instituição federal nega que os valores tenham sido aprovados. A coluna errou ao não procurar a empresa pública antes da publicação.

A Vertical afirma que foi habilitada em três seleções públicas da Finep, que financia a inovação desde a pesquisa básica até a preparação do produto para o mercado, em valor de “Subvenção Econômica à Inovação”, ou seja, apoio financeiro à inovação.

Os projetos foram submetidos ainda em 2024 e os valores deverão servir para o pagamento de equipe executora, pesquisadores, bem como programa de desenvolvimento de aeronaves, estudos em células de hidrogênio, voos e testes de aeronaves, dentre outras rubricas.

A chamada pública da Finep em que a empresa diz ter sido contemplada é a Mais Inovação Brasil - Aviação Sustentável. Os projetos submetidos têm como título "Evtol com célula de hidrogênio", "Evtols sustentáveis com células de hidrogênio" e "Projeto de aviação sustentável com célula de hidrogênio aeronáutica".

Segundo o CSO da empresa, Líder de Vendas, Carlos Mello, “com os recursos da Finep, iniciaremos as pesquisas, estudos e desenvolvimentos para as aeronaves Evtol a hidrogênio, buscando soluções para uma tecnologia para maior autonomia de voo”.

O CSO explica que a verba pode ser usada “para compra de materiais e para o desenvolvimento da pesquisa.”

Ações da Vertical Connect em 2024

No 1º semestre de 2024, a Vertical Connect apresentou seu novo modelo de Evtol com hélices elevadas na Expo Evtol em São Paulo, quando conversamos com a empresa.

No segundo semestre de 2024, a empresa participou da maior feira de agronegócios de Cuiabá e apresentou aeronaves e projetos.

“Apresentamos para a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) nossos projetos em uma reunião presencial com a presidência e registramos nossas aeronaves Gênesis-X1 e Agronegócios”, comenta Carlos Mello.

“Evoluímos para os testes de voo e iniciamos a produção da primeira aeronave de agro já com o conceito final”, finaliza Mello.

Segundo o profissional, os recursos do programa deverão ser recebidos nos próximos meses.

