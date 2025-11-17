Campina Grande terá voos diários da Latam para Brasília em 2026

A Latam Brasil confirmou nesta segunda-feira (17) que vai realizar voos entre Campina Grande (PB) e Brasília (DF) a partir de maio de 2026. As operações serão diárias.

Os voos com aeronaves A320 da Latam em Campina Grande serão inéditos e marcam a expansão sem precedentes da empresa no Brasil, mas sobretudo no Nordeste que ganhou novas bases em Parnaíba–PI (setembro) e agora Campina Grande.

Além disso, a Latam inovou ligando Juazeiro do Norte a Fortaleza em junho deste ano. Será a 20ª base da companhia no Nordeste e 63ª no Brasil.

A Latam mostra que está ávida por crescimento, após lucros fortes e sucessivos, bem como possui a perspectiva de receber dezenas de novas aeronaves Embraer - serão 12 aviões Embraer em 2026 - e Airbus.

“O foco na eficiência e no cliente frequente é o que nos permite seguir investindo com muito critério em mercados sustentáveis. As novas rotas que estamos anunciando passaram por análise responsável e fazem sentido tanto para a demanda real por viagens quanto para nossa estratégia de negócio”, afirma Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

Ligação futura com Fortaleza

A coluna ainda recebeu informações de fontes ligadas ao setor aéreo de que os voos a Campina Grande podem ser complementados em ligações a Fortaleza após a chegada dos E2-Embraer. Estas aeronaves têm tamanho mais adequado para mercados menores e regionais.

A ligação com Brasília favoreceria ainda uma perna rápida entre Campina Grande e Fortaleza, com retorno a Brasília, como acontece com várias outras ligações entre Fortaleza e cidades do Nordeste.

A Latam voava entre Campina Grande e Fortaleza através das operações da Voepass. Os resultados eram promissores e vinham no sentido de consolidar as operações, porém, o acidente de agosto de 2024, ceifou as operações da empresa.

Novos destinos para 2026

Além da nova base Campina Grande, a Latam terá novos voos para Juiz de Fora e Uberaba-MG, além de voltar com os voos a Caldas Novas, em Goiás.

Ainda, no internacional, a Latam terá novas bases a partir de Guarulhos para Amsterdã, nos Países Baixos, Bruxelas, na Bélgica, e Cidade do Cabo, na África do Sul. Serão 28 destinos diretos servidos ao exterior com a Latam Brasil.

Veja os novos voos da Latam

Guarulhos - Uberaba (MG) - janeiro de 2026

Guarulhos - Juiz de Fora (MG) - maio de 2026

Brasília - Campina Grande (PB) - maio de 2026

Guarulhos - Caldas Novas (GO) - junho de 2026

Guarulhos - Amsterdã - abril de 2026

Guarulhos - Bruxelas - junho de 2026

Guarulhos - Cidade do Cabo - setembro de 2026

