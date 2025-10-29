Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
Legenda: Quadro histórico do PDT, André Figueiredo comanda a nova tentativa da legenda de se reestruturar no Ceará após saída de Ciro Gomes.
Foto: Fabiane de Paula

Depois de três anos de rachas internos e da debandada de prefeitos e lideranças locais, o PDT do Ceará entra em uma nova fase. A sigla tenta “arrumar a casa”, segurar mandatários que não deixaram o partido e aposta em uma reaproximação com o PT cearense após a ruptura nas eleições de 2022. Para marcar esse novo momento, a legenda realiza, no próximo sábado (1º), uma convenção em Fortaleza.

Na recomposição, o deputado federal André Figueiredo (PDT) seguirá no comando da legenda no Estado, e terá a companhia do colega de Câmara, Mauro Filho (PDT), que deve assumir a vice-presidência estadual.

A dupla tenta reerguer a sigla que perdeu uma quantidade significativa de filiados, além de lideranças de peso, como o senador Cid Gomes (PSB), que deixou o partido em 2023, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) e os ex-prefeitos de Fortaleza José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil), desfiliados neste ano. 

Veja também

teaser image
Inácio Aguiar

Após reunião com Lupi, PDT de Fortaleza mantém foco em aproximação com o PT e preparação para 2026

teaser image
PontoPoder

Ciro diz que 'poderosos' tentam 'comprar' o PDT para evitar que ele seja candidato a governador

Prioridades para o futuro

Quadro histórico do PDT e principal articulador da reestruturação da legenda no Estado, André Figueiredo afirma que a prioridade agora é apresentar candidatos fortes e competitivos nas eleições de 2026.

“Estamos priorizando a nossa nominata de federal e de estadual. Essa é a nossa prioridade, dentro de uma perspectiva de alinhamento com o presidente Lula, com o governador Elmano e com o prefeito Evandro Leitão”
André Figueiredo
Presidente do PDT Ceará

A expectativa de lideranças pedetistas é de que parte da bancada federal permaneça, embora Figueiredo reconheça que apenas Mauro Filho está garantido na legenda.

Atualmente, além do presidente estadual e do futuro vice-presidente, a bancada federal do PDT cearense é composta por Leônidas Cristino, Robério Monteiro, Eduardo Bismarck (licenciado) e Idilvan Alencar (licenciado).

Ao PontoPoder, Idilvan demonstrou cautela sobre o futuro partidário. Segundo ele, a decisão será tomada apenas no próximo ano. “Estou focado na educação, e minha definição atende à escuta das pessoas que me lideram: Cid Gomes, Izolda Cela, Camilo Santana, Elmano de Freitas e Evandro Leitão”, afirmou o secretário da Educação de Fortaleza. 

Os deputados Leônidas Cristino e Robério Monteiro também foram procurados, mas não responderam. Já Eduardo Bismarck disse ao PontoPoder que planeja trocar de partido para disputar as eleições do próximo ano.

Pendências do passado

A saída de Cid, em 2023, e de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, neste ano, promete reduzir as disputas internas entre os pedetistas. O senador liderava uma das alas que dividiu a legenda em 2022, já o trio integrava um grupo de oposição interna que polarizava o partido. 

Essa queda de braço entre os irmãos Ferreira Gomes e seus aliados mergulhou o partido em uma das maiores crises de sua história recente. 

Cid Gomes discursa em auditório. Ao lado dele, deputados estaduais e federais.
Legenda: Saída de Cid impactou diretamente na influência do PDT sobre prefeituras do Ceará.
Foto: Ismael Soares

Um dos maiores impactos foi na influência municipal do PDT Ceará. O partido elegeu 67 prefeitos em 2020, antes do racha interno, já no pleito seguinte, com o avanço das divisões, o número de eleitos caiu para cinco.

Apesar da saída formal de Cid e Ciro, alguns aliados diretos dos irmãos Gomes ainda permanecem na legenda, aguardando a janela partidária para seguir novos rumos.

Quanto aos aliados do senador, a direção pedetista tenta evitar novas desfiliações e aposta na reaproximação com o PT, tanto no plano estadual — sob a gestão do governador Elmano de Freitas — quanto no municipal, com o prefeito Evandro Leitão. Esse realinhamento, inclusive, deve ser confirmado na convenção do próximo sábado.

Giselle Bezerra, Ciro Gomes, Renata Jereissati, Tasso Jereissati e Ozires Pontes em ato político do PSDB.
Legenda: Ciro se filiou ao PSDB na última semana, após convite de Tasso Jereissati.
Foto: Thiago Gadelha

Reorganização e novo rumo

Em relação à ala cirista, a expectativa é de uma saída em bloco no próximo ano. O deputado estadual Antônio Henrique (PDT) confirmou, nesta terça-feira (28), ter recebido convite do deputado federal André Fernandes (PL) para ingressar no partido.

“Antes mesmo dele assumir a presidência (do PL Ceará), ele já me fez o convite. Estamos esperando a janela, nós quatro (deputados estaduais) do PDT, temos que respeitar a legislação. O PL tem me feito o convite e fico feliz de ter sido convidado. Acredito que é um projeto que está sendo construído para resgatar e transformar o povo cearense”, declarou.

Outro nome que planeja sair é o vereador de Fortaleza PP Cell (PDT). O político não esconde o desconforto com o atual rumo da sigla e já pediu, inclusive em live ao lado de André Fernandes, para ser expulso do partido e manter o mandato.

“Estão irredutíveis, mas eu estou decidido (...) O ideal é que não me segurem no partido, que me deem a carta de anuência ou me expulsem, eu não comungo com a linha de pensamento e nem com as ações do partido, não tenho nada a ver com o PDT”, disse na última quinta-feira (23).

Sem clima

Depois de 15 anos no PDT — partido que abrigou duas de suas quatro candidaturas à Presidência da República —, o modo como Ciro Gomes resolveu deixar a sigla causou insatisfação aos antigos aliados. Em agosto deste ano, o ex-ministro disse que havia uma tentativa de "compra dos partidos" e "suborno das burocracias partidárias". 

"Juntando alho, gato, sapato, galinha, tudo junto ao redor de um único projeto, o poder pelo poder, sem limites. Isso é muito grave", acusou. À época, André Figueiredo rebateu a fala do então correligionário. "Como membro há 41 anos do PDT apenas digo que nunca estivemos à venda. E que nossa ideologia sempre foi a mesma", disse. 

A troca de críticas e demonstrações públicas de desconforto tornou evidente que nomes mais próximos ao ex-governador já estão de malas prontas.

Em entrevista à Veja, o presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi, lamentou a saída de Ciro. 

“Eu não tinha lido nada, não me ligou, isso me deixou triste, a palavra é essa. Eu não trabalho com mágoa, não trabalho com raiva, mas, depois de tantos anos de convivência, não trocar uma palavrinha, não ligar? 'Oi, estou indo para uma nova casa, para uma nova relação, queria te dizer tchau, mas muito obrigado'"
Carlos Lupi
Presidente nacional do PDT

Segundo Lupi, Ciro apenas enviou uma mensagem de “três ou quatro linhas” via Whatsapp. “Foi uma casa que deu a oportunidade a ele de ser candidato a presidente duas vezes. O resultado pode ser positivo, pode ser negativo, mas que abrigou ele durante 15 anos, não foram 15 dias. Então, é triste, mas é da política e é da vida. Eu olho para a frente e vou seguir", concluiu.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.
PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação
Há 17 minutos
Imagem de viatura policial no Rio ilustra matéria sobre pacote antifacção.
PontoPoder

Após operação no Rio, AGU deve acelerar análise de 'pacote antifacção'

Projeto de lei endurece o combate ao crime organizado no País.

Redação
Há 35 minutos
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza vazio.
Inácio Aguiar

Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Parlamentares ainda não receberam a proposta, mas já sabem que terão que modificar pontos sensíveis

Inácio Aguiar
Há 1 hora
André Figueiredo, Ciro Gomes e Lupi. André discursa segurando um microfone, Ciro acena com a mão e Lupi olha para o horizonte.
PontoPoder

Após saída de Ciro, Sarto e Roberto Cláudio, PDT Ceará tenta se reerguer e aposta em aliança com PT

Sigla realiza convenção no sábado (1º) para definir rumos e tentar encerrar ciclo de crises internas.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Governador Cláudio Castro. Imagem usada em matéria onde o MPF e DPU exigem explicações sobre operação no Rio de Janeiro.
PontoPoder

MPF e DPU cobram que governador Cláudio Castro explique operação no Rio

Entidades querem saber se foram cumpridas exigências do STF.

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Casal de moto se depara com um carro incendiado servindo de barricada em uma rua.
PontoPoder

Governo do RJ pedirá apoio do Exército ao STF para atuar contra o tráfico

Secretário de Segurança informou que o plano será entregue até dezembro.

Redação
28 de Outubro de 2025
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.
PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília
28 de Outubro de 2025
Imagem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas, em um encontro nesta terça-feira (28).
PontoPoder

Lewandoski diz que Elmano tem visitado Ministério da Justiça de 'forma rotineira'

Nesta terça, governador conversou com ministro sobre o combate à criminalidade no Ceará.

Marcos Moreira e Beatriz Rabelo
28 de Outubro de 2025
Foto do ministro Ricardo Lewandowski ao centro de coletiva de imprensa Alece, em Fortaleza.
PontoPoder

Em Fortaleza, ministro da Justiça nega ter recusado apoio e classifica operação no RJ como 'cruenta'

Lewandowski esteve em evento na Alece.

Matheus Facundo e Marcos Moreira
28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.
PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em tela dividida dos dois vereadores de Fortaleza: Bruno Mesquita e Paulo Martins
Inácio Aguiar

Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Inácio Aguiar
28 de Outubro de 2025
André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.
PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma
28 de Outubro de 2025
Imagem de recipiente com metanol ilustra matéria sobre CPI do Metanol em São Paulo.
PontoPoder

CPI do Metanol em SP inicia fase de depoimentos

Os primeiros a depor são o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e o secretário municipal da Segurança Urbana.

Redação
28 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.
PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite
28 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de grades do portão de sua própria residência, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar. O ex-presidente é um homem idoso, de cabelos grisalhos, e está usando uma camisa de gola verde.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro cita voto de Fux em recurso ao STF

Argumentos do ministro são mencionados seis vezes pelos advogados.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Jair Bolsonaro para matéria sobre defesa de ex-presidente entrar com recurso no STF para revisão de pena.
PontoPoder

Bolsonaro aponta contradições e solicita revisão de penas em recurso ao STF

A defesa do ex-presidente alega ausência de individualização adequada.

Redação e Agência Brasil
27 de Outubro de 2025
Foto oficial de Sergio Bermudes, do caso Vladimir Herzog, em preto e branco, sinal de luto.
PontoPoder

Advogado do caso Vladimir Herzog, Sergio Bermudes, morre aos 79 anos

Bermudes era considerado um dos maiores nomes da advocacia brasileira

Redação
27 de Outubro de 2025
Fernando Collor de Mello.
PontoPoder

Defesa de Collor diz que tornozeleira do ex-presidente foi desligada involuntariamente

Collor foi preso em um desdobramento da Operação Lava-Jato

Redação
27 de Outubro de 2025
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.
PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação
27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.
PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação
27 de Outubro de 2025