'Cangaço Novo', nova série do Prime Video, se passa no Ceará; veja detalhes

"Cangaço Novo" é a nova série do Prime Video e se passa no Ceará. A trama foi criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo, que também atuam como roteiristas. A nova atração estreia na próxima sexta-feira (18).

Com produção da O2, é contada a história Ubaldo Vaqueiro (Allan Souza Lima), bancário de São Paulo que descobre que tem uma herança no sertão do Ceará.

Veja sinopse

Ubaldo também descobre a existência de duas irmãs: Dinorah (Alice Carvalho) é a única mulher em uma gangue de ladrões de banco, e Dilvânia (Thainá Duarte) é a líder de um grupo que adora seu pai falecido.

O bancário chega ao sertão, é cultuado pela forte semelhança com o pai na cidade. Ele chega ser chamado para cumprir o destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue.

Com muita ação, Ubaldo enfrentará bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.