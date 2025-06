No elenco de 'Guerreiros do Sol', Alice Carvalho sonha em escrever filme sobre a cearense Amelinha

No ar em “Guerreiros do Sol”, novela original Globoplay, a atriz Alice Carvalho confessa que adoraria escrever o roteiro de um filme ou série sobre várias mulheres brasileiras. Uma delas é a cantora cearense Amelinha, cujo hit “Frevo Mulher” ainda toca até hoje nas festas de todo o país.

“Sinto que o lugar do ídolo ainda está concentrado em grandes personagens masculinos”, disse ela, em entrevista à coluna de Thiago Stivaletti, da Folha de S. Paulo.

Para dar vida à Otília, na novela do Globoplay, a atriz aprendeu a tocar sanfona e pesquisou sobre as origens do forró. Quem acompanha o folhetim, está na expectativa do romance que ela vai ter com Jânia (Alinne Moraes), mulher de outra realidade.

“A Otília é uma menina doce, tímida, muito introspectiva, analfabeta. Ela se aproxima da Jânia, que é uma mulher intelectual da época, apesar de submissa ao marido. A Jânia ensina ela a ler, algo que ela sempre quis. Otília termina se apaixonando pela literatura, por arte e pela própria Jânia. Descobre mais sobre seus desejos, o seu querer”.

Como “Guerreiros do Sol” foi gravada em 2023, Alice se prepara para seus próximos trabalhos: a segunda temporada de "Cangaço Novo", série do Prime Vídeo, e sua participação na sexta temporada de "Sessão de Terapia", também do Globoplay, ao lado de Selton Mello. A atriz dará vida a Morena, uma dentista que está sofrendo de burnout enquanto deve decidir se interna o pai, que sofre de Alzheimer.

Personagem urbano

Natural de Natal, um sonho para o futuro como atriz é viver um personagem urbano, que vive no Rio ou São Paulo. "Antes, nós do Nordeste tínhamos que mudar a forma como falamos. Eu sei que tenho um sotaque forte, mas isso não me impede de viver um personagem em outras regiões. Em qualquer lugar do mundo, você encontra um nordestino. Então, hoje eu não me dobraria a isso. Eu não neutralizo minha interpretação, por que vou neutralizar minha forma de falar?".