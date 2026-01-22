Kleber Mendonça Filho e Alice Carvalho reagiram com bom humor nas redes sociais às quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026. Enquanto o diretor celebrou estar ao lado de amigos no momento da indicação, a atriz brincou: "Meu Deus, como vim parar aqui? Só tenho 6 anos".

"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", publicou Kleber no Instagram. Já a intérprete de "Fátima" também prestou homenagem específica a Wagner Moura, indicado a "Melhor Ator". "Chorei demais por ele. Referência para a minha geração em todos os sentidos. Grande brasileiro. Rodelas, Sertão, Bahia", escreveu ela no X.

Legenda: Kleber Mendonça Filho fez uma publicação bem-humorada no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram.

O longa ambientado em Recife foi indicado nesta quinta-feira (22) a "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator" no Oscar.

Veja as indicações de 'O Agente Secreto'

Quando será o Oscar 2026?

A cerimônia da premiação, considerada a maior do cinema mundial, acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.