Diretor e atriz de 'O Agente Secreto' reagem às indicações ao Oscar: 'Só tenho 6 anos'

Kleber Mendonça Filho e Alice Carvalho celebraram com bom humor anúncio dos indicados.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:16)
Wagner Moura e Alice Carvalho em cena de O Agente Secreto.
Legenda: Alice Carvalho interpreta Fátima no longa estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho.
Foto: Divulgação.

Kleber Mendonça Filho e Alice Carvalho reagiram com bom humor nas redes sociais às quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar 2026. Enquanto o diretor celebrou estar ao lado de amigos no momento da indicação, a atriz brincou: "Meu Deus, como vim parar aqui? Só tenho 6 anos".

"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", publicou Kleber no Instagram. Já a intérprete de "Fátima" também prestou homenagem específica a Wagner Moura, indicado a "Melhor Ator". "Chorei demais por ele. Referência para a minha geração em todos os sentidos. Grande brasileiro. Rodelas, Sertão, Bahia", escreveu ela no X.

Postagem do diretor Kleber Mendonça Filho. Na foto, ele e amigos assistem à cerimônia de indicações para o Oscar.
Legenda: Kleber Mendonça Filho fez uma publicação bem-humorada no Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram.

O longa ambientado em Recife foi indicado nesta quinta-feira (22) a "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator" no Oscar.

Veja as indicações de 'O Agente Secreto'

Quando será o Oscar 2026?

A cerimônia da premiação, considerada a maior do cinema mundial, acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Na trama, Geane vive Elizângela (à direita na foto), responsável por bons momentos de humor no filme.
Verso

Atriz cearense de ‘O Agente Secreto’ celebra indicação ao Oscar: ‘Dia especial para nós’

Geane Albuquerque, que brilhou como a personagem Elisângela, destacou momento positivo para o cinema brasileiro e se emocionou ao falar sobre a trajetória do filme.

Ana Beatriz Caldas
Há 22 minutos
Na imagem, do lado esquerdo, ma fotografia em preto e branco de Leonardo Villar no filme O Pagador de Promessas (1962). Ele aparece de perfil, com expressão de sofrimento e suor no rosto, carregando uma pesada cruz de madeira. Este foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; no centro, ma imagem colorida de Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil (1998). Ela está de óculos, olhando para baixo com uma expressão melancólica e terna. Pela sua atuação como Dora, ela se tornou a primeira brasileira (e única até hoje) indicada ao Oscar de Melhor Atriz; no lado direito, uma imagem colorida de Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui (2024). Ela está dentro de um carro, olhando fixamente pela janela com um olhar profundo e resiliente. O filme gerou grande aclamação internacional e forte campanha para as premiações da Academia.
Verso

Com ‘O Agente Secreto’, Brasil tem 6ª indicação a Oscar de Melhor Filme Internacional; relembre

Primeira indicação brasileira na categoria ocorreu em 1963.

Diego Barbosa
Há 35 minutos
Cena do filme Sonhos de Trem.
Verso

Sonhos de Trem: conheça filme que rendeu indicação ao Oscar para brasileiro

Adolpho Veloso foi indicado na categoria "Melhor Fotografia".

Redação
Há 48 minutos
Wagner Moura e Alice Carvalho em cena de O Agente Secreto.
Verso

Diretor e atriz de 'O Agente Secreto' reagem às indicações ao Oscar: 'Só tenho 6 anos'

Kleber Mendonça Filho e Alice Carvalho celebraram com bom humor anúncio dos indicados.

Redação
Há 1 hora
Homem branco de cabelo raspado e barba e bigode castanhos. Ele usa uma blusa de botão laranja e calça preta, e está sentado na frente de um fundo marrom.
Verso

Conheça Gabriel Domingues, indicado ao Oscar de 'Melhor Direção de Elenco'

A categoria é uma das cinco com brasileiros concorrendo à estatueta.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Cena de um jantar com várias pessoas sorrindo e conversando em um ambiente aconchegante, celebrando momentos especiais com amigos, com bebidas e comida na mesa.
Verso

'Wagner Moura tem o molho', diz Lula em postagem sobre indicados ao Oscar 2026

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias nesta quinta-feira (22)

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Na imagem, plano médio cinematográfico capturado de dentro de um veículo durante a noite. Em primeiro plano, à direita, está um homem (o ator Wagner Moura) com barba curta e escura, vestindo uma camiseta vermelha. Ele olha para a frente com um sorriso contido e olhos brilhantes, sugerindo um momento de quietude ou reflexão. Atrás dele, ligeiramente fora de foco no lado esquerdo da imagem, um menino observa atentamente a parte de trás da cabeça do homem ou o caminho à frente. A iluminação é quente e suave, vinda das luzes da cidade que criam um efeito de bokeh (pontos de luz desfocados) através das janelas do carro, conferindo à cena uma atmosfera nostálgica e íntima.
Verso

Brasil tem primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator com Wagner Moura

Anúncio foi realizado nesta quinta-feira (22).

Diego Barbosa
Há 1 hora
Wagner Moura em
Verso

Brasil soma cinco indicações ao Oscar 2026, um recorde para o País

O Agente Secreto recebeu quatro indicações. O anúncio dos indicados ocorreu na manhã desta quinta-feira (22).

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, filme indicado a quatro categoria do Oscar.
Verso

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar

Produção empatou com o recorde de indicações de "Cidade de Deus", em 2004.

Carol Melo
Há 1 hora
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho em gravações de 'O Agente Secreto'
Verso

O Agente Secreto é indicado a Oscar de Melhor Direção de Elenco

Categoria estreia nesta edição da premiação do cinema.

João Lima Neto
Há 2 horas
O diretor de fotografia Adolpho Veloso posa para um retrato em plano médio, vestindo um paletó cinza texturizado sobre uma camisa branca social. Ele apresenta uma expressão serena e barba por fazer, posicionado contra um fundo branco iluminado com logotipos de eventos cinematográficos.
Verso

Brasileiro indicado ao Oscar fez clipes de Pabllo Vittar e BK'

Adolpho Veloso recebeu indicação no prêmio pelo trabalho no drama "Sonhos de Trem".

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Uma mulher em um vestido floral e um homem de chapéu caminham por uma trilha na floresta, enquanto ele carrega um bebê que segura uma pequena flor amarela. A cena é envolta por árvores altas e luz suave, criando uma composição serena e bucólica de afeto familiar em meio à natureza.
Verso

Oscar 2026: brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Oscar de Melhor Fotografia

Paulista recebeu indicação pelo trabalho no longa "Sonhos de Trem".

João Gabriel Tréz
Há 2 horas
Caracterizado com o protagonista do filme, Wagner Moura utiliza um telefone orelhão amarelo.
Verso

Oscar 2026: O Agente Secreto recebe indicação a Melhor Filme

Com a indicação, é o segundo ano consecutivo que o Brasil se vê representado na categoria.

Luana Severo
Há 2 horas
Wagner Moura como Marcelo em cena do filme O Agente Secreto.
Verso

Oscar 2026: Wagner Moura é indicado a Melhor Ator por O Agente Secreto

A lista de indicados foi revelada nesta quinta-feira (22).

Luana Severo
Há 2 horas
Filme foi indicado após vitória no Globo de Ouro.
Verso

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado a Melhor Filme Internacional

O longa é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Luana Severo
Há 2 horas
Estatuetas do Oscar enfileiradas.
Verso

Oscar 2026: confira a lista de indicados à premiação

"O Agente Secreto" foi indicado em quatro categorias. Premiação do cinema está prevista para o dia 15 de março.

Luana Severo e Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Palco com telão reproduzindo um cantor branco com cabelos lisos e claros próximos ao ombro e holofotes. Ao centro do telão, há os dizeres Guns N' Roses em um círculo vermelho com duas armas e uma flor.
Verso

Guns N' Roses muda cidades de turnê no Brasil, mas mantém Fortaleza

Nova lista de shows foi divulgada sem as apresentações que estavam previstas para Vitória e Rio de Janeiro.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem de Bad Bunny para uma matéria sobre Victor Jara e homenagem no Chile.
Verso

Conheça biografia de músico homenageado por Bad Bunny no Chile

A canção “El Derecho de Vivir en Paz”, de Víctor Jara, emocionou público no Estádio Nacional.

Beatriz Rabelo
21 de Janeiro de 2026
Dois jogadores de hóquei encaram-se intensamente de perfil, quase encostando os rostos, em uma composição que destaca a rivalidade sobre o gelo azulado de uma arena. O atleta à esquerda veste um uniforme azul com o nome HOLLANDER, enquanto o da direita usa um uniforme preto com o escudo de um canhão, ambos em uma atmosfera vibrante e competitiva. A imagem divulga a série Heated Rivalry.
Verso

Por que 'Heated Rivalry', série e livro que chegam ao Brasil, se tornou fenômeno

Publicação do livro “Rivalidade Ardente” e estreia da série na HBO Max ocorrem em fevereiro no Brasil.

João Gabriel Tréz
21 de Janeiro de 2026
Colagem de duas imagens. À esquerda, Wagner Moura, um homem branco de cabelos e barba castanho, usando um terno preto e com pose séria. À direita, estatueta dourada de uma pessoa, indicando o prêmio do Oscar.
Verso

Indicados ao Oscar 2026 serão divulgados nesta quinta-feira (22)

Brasil tem chances de nomeação com Wagner Moura e 'O Agente Secreto'.

Milenna Murta*
21 de Janeiro de 2026