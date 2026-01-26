Choró, Senador Sá e Potiretama definem candidatos a prefeito, com vices cassados na disputa

Os municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá iniciaram o processo de eleições suplementares para prefeito e vice-prefeito, com a realização das convenções partidárias entre a última sexta-feira (23) e domingo (25). Os eventos definiram os candidatos que disputarão o novo pleito eleitoral em 1º de março, reunindo desde chapas derrotadas em 2024 até vices dos mandatários cassados.

As datas foram definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em 12 de janeiro. O órgão fixou, ainda, que os partidos têm até esta terça-feira (27) para registrarem as candidaturas, com a propaganda eleitoral iniciando no dia seguinte, em 28 de janeiro.

A determinação de eleições suplementares leva em conta a cassação dos prefeitos das três cidades cearenses. As decisões foram oficializadas ainda no ano passado, como resultado de processos judiciais e administrativos.

No caso de Choró, o prefeito Bebeto Queiroz (PSB) e o vice-prefeito Bruno Jucá (PRD) foram cassados sob a acusação de comandar um esquema de compra de votos nas eleições de 2024. Bebeto está inelegível e é considerado foragido desde dezembro de 2024. Contudo, Jucá está apto a concorrer e pode compor uma chapa no pleito suplementar.

Já em Potiretama, o prefeito Luan Dantas (PP) foi preso em abril sob acusação de encomendar um incêndio criminoso na propriedade de um desafeto político na cidade. Além do processo criminal, ele responde a outros de cunho eleitoral – um deles levou à cassação da chapa, que tinha Solange Campelo (PT) como vice. Em novembro, a Câmara Municipal de Potiretama também cassou Dantas, após declarar a vacância do cargo.

Por sua vez, Bel Júnior (PP) e Maria Costa (PP), prefeito e vice-prefeita de Senador Sá, respectivamente, foram cassados em novembro de 2025, por suspeita de abuso de poder político e econômico. Bel segue no cargo após liminar, mas não poderá concorrer novamente, já que a Justiça o declarou inelegível na mesma decisão que determinou novas eleições.

Veja também PontoPoder Cinco prefeitos no Ceará perderam o mandato poucos meses depois da eleição de 2024 PontoPoder Créditos irregulares e desfalques previdenciários lideram problemas em contas municipais, aponta TCE

CHORÓ

Presidente da Câmara Municipal de Choró e atual prefeito interino, Paulo George (PSB), conhecido como Paulinho, confirmou a candidatura para seguir no cargo na noite da sexta-feira (23), durante convenção partidária na Escola Dom Bosco, no centro da cidade.

A expectativa inicial era que Bruno Jucá (PRD) ficasse com a vaga de vice, repetindo a mesma postulação a qual foi eleito ao lado de Bebeto do Choró. Contudo, por questões legais de prazo, não houve tempo hábil para confirmar a candidatura do ex-vice-prefeito diante do processo de federação do PRD com o Solidariedade, segundo o presidente estadual da sigla, o vereador Michel Lins (PRD). Mesmo assim, o partido segue apoiando Paulinho.

Diante disso, Cimar Ribeiro (PSB) foi confirmado como candidato a vice na chapa de Paulinho. Entre os aliados presentes na convenção, a dupla conta com o apoio do deputado estadual Osmar Baquit (PSB) — licenciado do mandato para ser Coordenador especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (CEGOR) — e o ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PSB).

Legenda: Paulinho George (PSB) e Antônio Delmiro (PT) disputam a Prefeitura de Choró. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Já Antônio Delmiro (PT) e Ana Íris (PT) repetem a chapa derrotada no pleito de 2024, como candidatos a prefeito e vice, respectivamente. Os petistas somaram 3.801 votos (38,90%) na última eleição, enquanto Bebeto registrou 5.971 votos (61,10%).

A convenção partidária de Delmiro e Íris foi realizada no sábado (24), no Salão Paroquial da cidade. Ambos têm trajetória como professores da Educação Básica do município, enquanto Delmiro também chegou a ser presidente da Câmara dos Vereadores de Choró entre 2023 e 2024.

Nomes como o deputado federal José Airton Cirilo (PT) e os parlamentares estaduais Moisés Braz (PT) — licenciado do mandato para ser secretário do Desenvolvimento Agrário — e Tomaz Holanda (Avante) marcaram presença na convenção petista em Choró.

POTIRETAMA

Legenda: Cleverlandio Pereira (PP) e Solange Campelo (PT) disputam a Prefeitura de Potiretama. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Em Potiretama, o prefeito interino também tentará seguir no cargo. Presidente da Câmara Municipal, Cleverlandio Pereira (PP) lançou a candidatura na noite da sexta-feira (23), no Clube Asa Branca, no centro da cidade. O vice da chapa é o advogado Gilberto Meneses.

Aliado de Luan Dantas, Cleverlandio é vereador de Potiretama desde 2013. O político chega à disputa com apoio do deputado estadual Leonardo Pinheiro (PP) e do ex-prefeito de Iracema, Zé Juarez (PSB), entre outros nomes estaduais.

Por sua vez, a vice-prefeita Solange Campelo (PT) rompeu com o grupo de Luan Dantas e lançou candidatura própria na noite do domingo, no mesmo local de Cleverlandio. A política chegou a comandar o Executivo municipal, mas a cassação da chapa deixou o cargo com o atual prefeito interino.

Agora, Solange tenta voltar à Prefeitura de Potiretama na chapa com Rogério Barbosa (PSD) na vaga de vice. A dupla tem o deputado federal José Guimarães (PT), o parlamentar estadual De Assis Diniz (PT) e o candidato a prefeito derrotado em 2024, Dr. Fred Campelo (PSD), como principais apoiadores.

SENADOR SÁ

Legenda: Bel Júnior lançou Sabrina do Bel para disputar Prefeitura de Senador Sá. Foto: Reprodução/Redes sociais.

O prefeito Bel Júnior lançou a candidatura de Sabrina Morais (PP), conhecida como Sabrina do Bel, para a Prefeitura de Senador Sá na noite da última sexta-feira (23). Ela atua como tesoureira na atual gestão. A candidata a vice é a mesma da chapa do mandatário cassado: Professora Maria Costa (PP).

O grupo de Bel Júnior aposta na coligação com o PSDB e o União Brasil para a disputa, além de outros líderes da região, como o ex-prefeito de Martinópole, James Bel (PP).

No pleito de 2024, Bel Júnior enfrentou Zilma Araújo (PSB) na corrida pela Prefeitura de Senador Sá. O primeiro sagrou-se vencedor com 4.353 votos (69,89 %), enquanto a segunda acumulou 1.875 votos (30,11%).

Para a eleição suplementar, o PSB decidiu não lançar candidatura. Com isso, Sabrina e Maria formam a única chapa disponível para o novo pleito até aqui.