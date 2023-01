Rita de Cássia é sepultada em Alto Santo, sua terra natal, nesta quarta-feira (4)

A cantora e compositora de forró Rita de Cássia foi enterrada em sua terra natal, no município cearense de Alto Santo, Interior do Ceará, no início da noite desta quarta-feira (4). A forrozeira morreu nessa terça-feira (3), após complicações de saúde causadas por uma doença no pulmão.

O sepultamento foi precedido pelo velório e pelo cortejo até o cemitério da cidade. Família, amigos e fãs acompanharam o momento e deram o último adeus à artista.

O enterro contou com a presença de outros nomes do forró — e amigos — Kátia Cilene e Waldonys. Mais cedo, no velório, os dois prestaram homenagens à cantora e falaram sobre o legado de Rita.

"Divisor de águas. O legado da Rita é muito lindo, a história dela é linda, além dela ser uma pessoa incrível, de personalidade simples, carismática e doce. Uma grande poetisa", desabafou Kátia.

Para Waldonys, Rita de Cássia "cantou muito amor e a humildade do vaqueiro e do nordestino". Ele pontua que apesar da falta que fará, a artista será lembrada para sempre.

Fibrose pulmonar

Rita estava internada em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital privado de Fortaleza, após ser diagnosticada com fibrose pulmonar.

A doença é um termo generalista que engloba um conjunto de doenças graves que provocam o endurecimento do pulmão, devido à presença de diversas cicatrizes, reduzindo a capacidade respiratória do paciente, c

O falecimento gerou comoção de artistas e de personalidades, que lamentaram a partida da compositora de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro".