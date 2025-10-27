Advogado do caso Vladimir Herzog, Sergio Bermudes, morre aos 79 anos

Morreu nesta segunda-feira (27) o advogado Sergio Bermudes, aos 79 anos, conhecido por sua atuação na defesa de Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, em um dos casos mais emblemáticos da história do País.

Bermudes sofreu uma sepsia respiratória, provocada por complicações da Covid-19.

Quem era Sergio Bermudes

Reconhecido como um dos advogados mais influentes do Brasil, Bermudes nasceu em Cachoeiro do Itapemirim (ES), em 1946.

Fundou, em 1969, o escritório Sergio Bermudes Advogados, que se tornaria um dos mais prestigiados do País, com sedes no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, e mais de 300 profissionais em seu corpo jurídico e administrativo.

Em 1985, passou a integrar a comissão responsável pela revisão do Código de Processo Civil e exerceu também o cargo de juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Além da advocacia, teve destacada carreira acadêmica, sendo homenageado por sua contribuição à democracia e à formação jurídica de novas gerações.

Repercussão

O presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira (Poli), lamentou a morte do jurista.

“É com imensa tristeza que nos despedimos de um gigante do Direito brasileiro. Dr. Sérgio Bermudes não foi apenas um advogado brilhante, mas um defensor incansável da justiça e dos direitos humanos, cujo legado inspirará e guiará gerações de advogados. Sua partida deixa uma lacuna imensa em nossa comunidade jurídica.”

O conselheiro federal Délio Lins e Silva Jr. também destacou sua importância.

“A advocacia nacional perde uma de suas maiores referências. A sagacidade jurídica de Sérgio Bermudes e sua capacidade de inovar marcaram a prática e a teoria do Direito no Brasil. Seu exemplo de dedicação e ética profissional permanecerá vivo entre nós.”

O escritório Sergio Bermudes Advogados divulgou nota de pesar ressaltando o papel do fundador como educador.

“Nada dava a ele mais prazer do que ensinar. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, contribuiu para a formação de várias gerações de advogados. Sergio fez do escritório uma verdadeira escola, influenciando milhares de profissionais, estagiários e colaboradores que por aqui passaram.”

Já o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decretou luto oficial de três dias em homenagem ao advogado.

“Sergio Bermudes reuniu talento, coragem e rigor técnico em uma trajetória que honra a advocacia brasileira. Sua atuação firme em momentos-chave da nossa história deixa um legado de integridade e compromisso com a profissão”, afirmou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.