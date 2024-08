Pai e filhos da Família Vilas Boas dividem vida e palco unidos por amor e gratidão à música

Seja na vida ou no palco, é como se o amor à música estivesse nos genes da família Vilas Boas. Neste Dia dos Pais, o Verso apresenta os acordes e melodias que delineiam a trajetória do cantor e instrumentista cearense Edinho Vilas Boas — que foi ensinado a amá-la pelo pai, a tia e o avô e é referência dos filhos Yayá e Vinícius Vilas Boas, com quem divide um projeto musical.

“Morávamos todos juntos, ou seja, eu fui tendo essa convivência com música muito cedo, como espectador e ouvinte. Depois minha tia me ensinou os primeiros acordes”, rememora Edinho sobre a relação inicial com a arte. Após se tornar pai, foi ele o responsável por inserir os filhos no contexto artístico.

“O primeiro contato que tive com música e arte em casa foi através do meu pai. Desde nova, essas duas coisas sempre estiveram comigo graças a ele”, diz Yayá, que atua como cantora, letrista e instrumentista.

“Lembro que ia muito ver ele tocar na noite, nos seus shows, e acompanhava em casa seus processos criativos de composição”, segue ela, que ficou em segundo lugar no Festival de Música da Juventude 2024.

Já Vinícius lembra do interesse inicial nos instrumentos e do papel central do pai para a experiência com eles. “Quando eu tinha três anos, meu pai percebeu que eu tinha noção rítmica e comprou uma bateria de plástico infantil. Ele foi meu primeiro professor, me ensinando o básico dos ritmos e variações”, compartilha.

Legenda: Projeto de Edinho Vilas Boas com os filhos Yayá e Vinícius surgiu oficialmente em 2018 e tem circulado por festivais e shows pelo Brasil Foto: Jhessy Vilas / Divulgação

O jovem atualmente se dedica ao violino, estudando o instrumento no Instituto de Música Jacques Klein, desde 2017.

“Quando entrei na orquestra, isso fez uma grande diferença no meu pensamento como artista, mas foi principalmente no ano seguinte que comecei a me ver músico profissional, porque foi quando eu comecei de verdade a tocar com o meu pai”, considera.

Edinho reconhece que, pelo ambiente no qual cresceram, os filhos tiveram tendência natural à arte.

“Meus filhos já chegaram ao mundo tendo como pai, alguém que sobrevive de música. Conviveram com meus amigos músicos, me viam compor, ensaiar”, aponta.

“Muito cedo vi neles o interesse por este universo”, celebra o artista. Além de Yayá e Vinícius, Edinho e a esposa, Keyla Barbosa, também são pais de Lia, a caçula, que chegou a aprender piano e tem “voz linda e afinada”, orgulha-se o pai.

Legenda: Edinho, Yayá e Vini formam o projeto musical Família Vilas Boas Foto: Vinicius Moura

Apesar da experiência de Edinho, seguir essa trajetória para Yayá e Vinícius foi escolha natural, como depõem os filhos. “Poderíamos ter sido o que quiséssemos, meu pai sempre foi livre com relação a isso e sempre apoiou nossas escolhas”, ressalta ela.

Para a artista, a lida se impôs como vocação. “Fiz várias coisas e não havia nada que fosse tão grande pra mim quanto a música”, atesta. A partir dos interesses próprios e genuínos, antes da concretização do projeto atual da família, o trio já compartilhava experiências musicais.

“Eu e meu pai passamos um tempo tocando na noite juntos, fazendo algumas participações também em outros shows”, lembra Yayá. “Eu diria que desde sempre estamos envolvidos, desde muito pequenos fazendo participações, até hoje com o projeto da família crescendo cada vez mais”, ecoa Vinícius.

“Fui observando suas aptidões e deixando tudo acontecer naturalmente. Comecei a sonhar em tocar junto com eles um dia, mas precisava respeitar o tempo deles”, ressalta Edinho.

“Fui dando contribuições e os inserindo, na medida em que via abertura. Yayá gostava de escrever poemas, tocar violão e cantar, depois veio o interesse por piano. Vinícius começou tocando bateria e percussão e hoje seu instrumento é o violino”, elenca.

Família no palco

O resultado desse contato espontâneo, então, foi a concretização do projeto Família Vilas Boas, que estreou oficialmente em 2018, mas vem se fortalecendo em especial desde o ano passado. “Temos feito shows e eventos, festivais de música. A gente tá muito feliz com tudo que tem acontecido. Imagine eu como pai!”, celebra Edinho.

“Meu sentimento é de pura gratidão à vida por tudo que a música já proporcionou à minha família. Mesmo Keyla e Lia — que não estão no palco comigo, Yayá e Vinícius — dão uma força fundamental na nossa caminhada e são também diretamente impactadas com tudo de bom que este projeto traz” Edinho Vilas Boas cantor e músico

Tanto Edinho quanto os filhos ressaltam, ainda, que apesar das conexões artísticas que se somam aos laços de afeto, a liberdade e o respeito pelas escolhas de cada um são centrais na realidade familiar.

“As escolhas e as experiências são de cada um, eles têm que ter as suas, apesar de vivermos muita coisa juntos”, reconhece Edinho. “Estou aprendendo que ser pai é além de ensinar algo. É estar junto, aprender junto e, dentro do possível, apontar opções, mostrar caminhos e iluminar”, defende o artista.

“Cada um de nós tem seu jeito, sua individualidade e seus pontos de vista. Conforme o tempo foi passando, fui sabendo filtrar as coisas de certo modo, mas nunca esquecendo dos ensinamentos mais importantes que carrego comigo até hoje e que ele me ensinou”, garante Yayá.

Legenda: Liberdade e respeito pelas escolhas pautam relação de Edinho Vilas Boas com os filhos Yayá e Vinícius Foto: Acervo pessoal

“O que ele nos ensinou moldou quem nós somos hoje, não só como músicos, mas também como pessoas. Levamos esses ensinamentos pro palco, para as relações, para lidar com as dificuldades, e eu sou grato a ele por isso”, ecoa Vinícius.