Cachorro 'jurado de morte' é baleado em favela no Rio de Janeiro

Um cachorro batizado Irajá foi baleado na comunidade de Para-Pedro, na Zona Norte do Rio, na manhã dessa quinta-feira (25). Moradores informaram que o animal foi "jurado de morte" após incomodar traficantes da área.

O cão teve a pata dianteira esquerda quebrada e perdeu um dos dedos. Após o resgate, o animal foi levado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, onde foi operado e está se recuperando, conforme informações do G1.

Segundo o secretário de Defesa e Proteção dos Animais do Rio de Janeiro, Luiz Ramos Filho, esse foi o segundo caso de animal baleado em comunidades do Rio em menos de 24 horas.

“Temos atendido muitos animais baleados. Ou o animal é baleado em confronto entre policiais e bandidos ou o bichinho é jurado de morte, porque incomodou o chamado poder paralelo. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência. Nem os animais escapam dessa situação de barbárie extrema que temos vivido”, disse o secretário, em entrevista ao G1.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou ao Bom Dia Rio que nenhuma operação policial foi feita na comunidade no horário em que o cão foi atingido.

Irajá será encaminhado para um abrigo da Prefeitura, onde ficará disponível para adoção.

Mais casos de animais baleados no Rio

Na quarta-feira, a cadela Nina foi baleada no Morro do Juramento, também na Zona Norte do Rio de Janeiro. Diferentemente de Irajá, atingido por um tiro proposital, a cadela foi atingida por uma bala perdida, durante um confronto entre policiais e criminosos.

Legenda: Cadelinha Nina sendo atendida após ser baleada Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Ela foi socorrida, passou por cirurgia e pode precisar de novos procedimentos para evitar amputação.

No início de setembro, outro cachorro foi baleado e atendido pelo hospital veterinário Jorge Vaitsman. O pitbull Hércules levou três tiros na favela do Batan, Zona Oeste. Ele segue sendo acompanhado pela Prefeitura do Rio.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.