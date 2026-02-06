Estudante de 10 anos morre atropelada por ônibus escolar em Nova Russas

Uma aluna de 10 anos morreu atropelada por um ônibus escolar, nessa quinta-feira (5), na zona urbana da cidade de Nova Russas, no Interior do Ceará. O acidente aconteceu durante o percurso da escola para a residência da criança, identificada como Maria Ysabella Soares Rodrigues.

Conforme informações da Prefeitura do Município, a tragédia ocorreu devido a uma falha mecânica do veículo que, segundo nota, é "novíssimo", de 2025.

A Prefeitura informou ainda que está adotando "todas as providências para prestar apoio à família, por meio de equipes das áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, garantindo acolhimento e atendimento psicossocial".

"Apuração rigorosa"

A prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, afirmou ter determinado "a apuração rigorosa dos fatos", com preservação de todas as informações e "total colaboração com os órgãos competentes, garantindo transparência e responsabilização, se confirmadas falhas".

A gestora também decretou luto oficial de três dias no Município, em respeito à família e à memória de Maria Ysabella.

"Reafirmamos nosso compromisso com a verdade, o respeito às famílias, a segurança dos estudantes e a responsabilização de eventuais condutas ou falhas, caso sejam constatadas, nos termos da lei. Em respeito à dor da família e ao trabalho de apuração em curso, novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais do Município, tão logo seja possível, com a devida confirmação dos fatos", diz a nota da prefeitura.

Veja a nota completa da Prefeitura de Nova Russas

O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre a apuração das circunstâncias do acidente. Quando houver retorno este texto será atualizado.