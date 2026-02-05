Diário do Nordeste
Como funcionava um esquema criminoso de furto de veículos de locadoras no Ceará

Um acusado foi condenado à prisão pela Justiça Estadual por integrar organização criminosa e receptação.

Redação
Segurança
A imagem mostra três policiais civis, de costas, fardados e armados, em atividade no Ceará.
Legenda: Dois suspeitos foram presos após investigação da Polícia Civil do Ceará.
Foto: Divulgação/ SSPDS.

Uma organização criminosa especializada em aplicar golpes para furtar veículos de locadoras foi descoberta pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). Um acusado de integrar a quadrilha foi preso e acabou condenado, na Justiça Estadual.

Willyano Ferreira da Silva foi sentenciado a uma pena de 6 anos de prisão, a serem cumpridos em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes de integrar organização criminosa e receptação. A decisão foi proferida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, na última sexta-feira (30).

O Colegiado de juízes que atua na Vara concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, "considerando que (ele) já se encontra nessa situação, bem como por não estarem presentes os requisitos da custódia cautelar".

Apesar da condenação, Willyano da Silva foi absolvido do crime de uso de documento falso. Outro acusado, que também havia sido preso, foi absolvido pela Justiça Estadual da acusação de receptação.

A dupla foi presa em flagrante, no dia 8 de janeiro de 2019. Willyano foi detido na cidade de Cedro, em Pernambuco. Já o outro acusado foi capturado em Barbalha, na Região do Cariri, no Ceará.

A defesa de Willyano Ferreira da Silva, representada pela Defensoria Pública Geral do Ceará, alegou, nos Memoriais Finais, que o crime de integrar organização criminosa "necessita de requisitos específicos como, o número de 4 ou mais pessoas, estrutura organizada, caracterizada pela divisão de tarefas e pela prática constante e reiterada de infrações penais, além da estabilidade e permanência".

Sobre a acusação de receptação, a defesa rebateu que "não existe uma única prova que ligue o acusado a estes crimes, baseando-se o parquet (Ministério Público) unicamente no fato de os carros apreendidos apresentarem irregularidades, mesmo que nenhum esteja no nome do acusado ou se prove sua mediação para qualquer transferência ilícita dos veículos".

Willyano da Silva também foi acusado de participar da morte do prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, o 'João do Povo', em dezembro de 2019. O processo tramita sob sigilo de justiça.

Conforme as investigações da Polícia Civil, "Willyano e o grupo criminoso eram investigados pela morte do prefeito de Granjeiro, uma vez que alguns carros frutos dos crimes da organização criminosa foram utilizados na empreitada criminosa", descreveu a Vara de Delitos de Organizações Criminosas.

Transferência irregular de veículos

As prisões ocorreram em decorrência de investigação da Delegacia de Polícia de Brejo Santo, no Ceará, contra uma organização criminosa que alugava automóveis de locadoras e transferia a propriedade dos veículos, com a utilização de documentos falsos sem a autorização da vítima (a empresa locadora de veículos).

"A investigação teve início na cidade de Brejo Santo/CE tendo em vista que o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) da referida urbe estava sendo utilizado para fazer tais transferências ilícitas, onde os veículos alugados, após serem transferidos para o nome de outra pessoa, eram vendidos para terceiros de boa-fé", narrou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra a dupla.

Segundo o MPCE, a organização criminosa "é composta por aproximadamente 20 indivíduos, de modo hierarquizado, de forma que cada integrante possui uma função determinada no grupo criminoso, por exemplo, alguns indivíduos eram destinados a fazer o aluguel dos veículos, outros faziam a transferência, alguns outros cuidavam da confecção de documentos falsos, etc.".

Os veículos transferidos irregularmente eram destinados pela quadrilha para a venda e para o aluguel - principalmente para motoristas por aplicativos.

7
inquéritos policiais por crimes semelhantes foram instaurados na Delegacia de Brejo Santo. 

A Polícia Civil também recebeu informações sobre a furto de um Jeep Renegade, no Eusébio, e de um veículo Fiat Uno, em Juazeiro do Norte, que teriam sido cometidos pela mesma organização criminosa.

Preso com documentos de carro

No dia da detenção da dupla, os policiais civis visualizaram um veículo Peugeot 2008, que teria sido desviado pela organização criminosa, e realizaram a abordagem ao automóvel, no Município do Crato. O motorista recebeu voz de prisão, mas alegou que "tinha pegado o veículo emprestado" com Willyano da Silva.

Os investigadores se deslocaram para Cedro, em Pernambuco, onde realizaram a prisão de Willyano - que já respondia por crimes contra a fé pública e organização criminosa, cometidos no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Com Willyano, foi apreendido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) do veículo Peugeot 2008 abordado no Crato. O documento estava no nome de outra pessoa, e não no nome da locadora de veículos que denunciou o sumiço do carro.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito teria confessado que "seu papel na organização criminosa era colar a sua própria foto no documento de outra pessoa, fazendo-se passar por este para conseguir realizar a transferência do veículo".

