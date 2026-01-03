Maduro foi monitorado por fonte da CIA infiltrada no governo venezuelano

A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) teria uma fonte infiltrada no governo venezuelano desde agosto para coletar informações e monitorar os movimentos do presidente Nicolás Maduro, segundo apuração do The New York Times.

A atuação foi central para rastrear o líder da Venezuela nos dias que antecederam a captura dele e da primeira-dama do País, ocorrida neste sábado (3) após ataques dos EUA à capital Caracas.

Além dessa fonte, a CIA se valeu também de um grupo de agentes que atuavam em solo em vigilância constante e de drones furtivos para monitorar o paradeiro de Maduro.

Apesar das informações obtidas pelo jornal estadunidense, ainda não há detalhes sobre o recrutamento da fonte venezuelana infiltrada.

O governo americano já havia anunciado anteriormente uma recompensa de U$ 50 milhões para quem tivesse informações que pudessem levar à captura de Maduro. Em 2025, o diretor da CIA John Ratcliffe havia afirmado que a agência se tornaria “mais agressiva”.

O próprio presidente Donald Trump já havia autorizado a CIA e outras instituições do governo a tomarem medidas de maior força desde que a ofensiva militar americana foi iniciada na Venezuela.

Em agosto de 2025, por exemplo, os Estados Unidos mobilizaram mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros para águas da América Latina e do Caribe em uma ação anunciada como de “combate aos cartéis de drogas”.