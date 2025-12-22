Seleção Brasileira encerra o ano na 5ª colocação do Ranking da FIFA; veja Top 20

O FIFA divulgou nesta segunda-feira (22), a última atualização do seu ranking do futebol masculino de seleções em 2025. Assim, o Brasil encerrou a temporada na 5ª colocação, atrás de Espanha (1º), Argentina (2º), França (3º) e Inglaterra (4º).

As 5 seleções encerraram o ranking nas colocações nas quais foram 'cabeças de chave' do sorteio da Copa do Mundo 2026 e alocadas no chaveamento até a decisão.

Para a atualização, foram considerados poucos jogos. Do Brasil, apenas o empate com a Tunísia em 1x1. Da líder Espanha, o empate com a Turquia em 2x2.

A equipe que mais cresceu no Ranking foi Marrocos, que será adversária da Seleção Brasileira no Grupo C da Copa do Mundo. A seleção africana fez 7 jogos pela Copa Árabe, vencendo 6 e empatando apenas uma, conquistando o título. A Seleção Marroquina está na 11ª colocação.

Veja o Top 20 do Ranking da FIFA

1º a 10º

Legenda: O Brasil ficou em 5º do Ranking da FIFA de 2025 Foto: Divulgação / FIFA

11º a 20º

Legenda: Marrocos está em 11º do Ranking da FIFA e será adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

Ano da Seleção Brasileira

Legenda: O Brasil encerrou o ano em alta com amistosos diante de Senegal e Tunísia Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A colocação da Seleção Brasileira está dentro do que foi ano e das mais fortes adversárias. Em 2025, a Seleção Brasileira fez 10 jogos. Foram 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.

Foram 6 jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e 4 amistosos. Oito dos 10 jogos já foram com o técnico Carlo Ancelotti.

Equador (0x0 em sua estreia), Paraguai (Vitória por 1x0), Chile (Vitória por 3x0 e vaga garantida na Copa do Mundo 2026) e Bolívia (derrota por 1x0 na altitude de El Alto no encerramento das Eliminatórias).

Depois disso, foram 4 amistosos: Coreia do Sul (Vitória por 5x0), Japão (Derrota por 3x2), Senegal (Vitória por 2x0) e Tunísia (Empate em 1x1).