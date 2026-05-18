Com Neymar convocado para a Copa, Brasil terá o maior talento da geração

Goste você ou não, é inegável: Neymar é o maior talento produzido pelo futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Ele é, tecnicamente, o jogador mais qualificado desta geração. Esta análise não considera o momento, que inegavelmente não é o mesmo de anos atrás. Mas, embora não tenha a mesma intensidade ou condição física, Neymar tem evoluído e, pela condição técnica, pode contribuir de alguma maneira.