Meu País Ceará: veja a seleção de atletas cearenses em atividade

As principais seleções começaram a divulgar os convocados para a Copa do Mundo de 2026, que tem início no dia 11 de junho. Os debates se acirraram sobre os nomes que foram chamados, gerando debate entre os torcedores. Entrando nessa discussão, o Diário do Nordeste montou a "Seleção do Futebol Cearense" para a disputa do Mundial.

Assim, a expressão "Meu País Ceará" nunca foi tão real neste exercício. Vale ressaltar que apenas jogadores em atividade foram avaliados para o combinado alencarino.

A escação adotado foi 3-4-3, em um time ofensivo. Os 11 atletas são divididos entre as cidades cearenses de Fortaleza, Paracuru e Maracanaú. Abaixo tem a formação titular e também alguns nomes cotados para a equipe reserva.

Seleção do futebol cearense (3-4-3)

Legenda: Seleção dos jogadores cearenses para uma Copa do Mundo Foto: SVM

GOL - Dyogo Alves (Flamengo) | 22 anos, natural de Fortaleza

ZAG - Wendell (São Paulo) | 32 anos, natural de Fortaleza

ZAG - Marcos Victor (Bahia) | 24 anos, natural de Fortaleza

ZAG - Bruno Melo (Coritiba) | 33 anos, natural de Paracuru

VOL - Amorim (Genoa-ITA) | 20 anos, natural de Fortaleza

VOL - Melk (Ceará) | 19 anos, natural de Fortaleza

MEI - Artur Victor (São Paulo) | 28 anos, natural de Fortaleza

MEI - Osvaldo (Vitória-BA) | 39 anos, natural de Fortaleza

ATA - Erick Pulga (Bahia) | 25 anos, natural de Fortaleza

ATA - Evanilson (Bournemouth-ING) | 26 anos, natural de Fortaleza

ATA - Éverton Cebolinha (Flamengo) | 30 anos, natural de Maracanaú

Quem é quem?

GOL - Dyogo Alves

Com diversas convocações para a Seleção Brasileira de base, integra o elenco profissional do Flamengo, que tem o argentino Rossi como titular da posição. Destaque no Sub-20, foi um dos jovens que sobreviveu ao incêndio trágico no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em 2019.

DEF - Wendel

Após iniciar no Icasa, o lateral-esquerdo cresceu na carreira com boas passagens por Grêmio, Bayer Leverkusen-ALE e Porto-POR, quando somou convocações para a Seleção Brasileira principal. O retorno ao Brasil ocorreu na temporada de 2025 para o São Paulo, onde é reserva no momento.

DEF - Bruno Melo

Revelado pelo Fortaleza, participou de momentos históricos do time tricolor, se adaptando a atuar como lateral-esquerdo ou zagueiro. Depois de empréstimos para Corinthians e Goiás, se transferiu em definitivo para o Coritiba, onde atua desde 2024, e se fixou como um dos titulares absolutos.

DEF - Marcos Victor

Com passagens pelas bases de Ferroviário, Floresta e Ceará, o zagueiro teve destaque profissional no Vovô, sendo vendido para o Grupo City em 2023, que o forneceu ao Bahia, clube que defende atualmente. No recorte, defendeu por empréstimo equipes como Athletico-PR e Santa Clara-POR.

VOL - Melk

Tido como principal revelação das categorias de base do Ceará, chegou ao clube no Sub-15 como volante e depois foi adiantado para a função de meia ofensivo no Sub-20, quando virou um grande destaque. Em 2026, subiu ao profissional e se tonou um "xodó" da torcida alvinegra pelo talento.

VOL - Amorim

Em grande fase na Europa, é um dos destaques do Genoa-ITA. Com 20 anos, foi revelado pelo Fortaleza, teve pouco espaço no profissional e foi emprestado ao Athletic-MG em 2025, quando se destacou na Série B. Em 2026, foi vendido ao Alverca-POR e logo se transferiu ao futebol italiano.

ALA - Osvaldo

Multicampeão, brilhou por diversas equipes do futebol brasileiro e internacional. Revelado pelo Fortaleza, desfilou talento por times como Ceará, Fluminense, São Paulo e Sport, acumulando inclusive convocação para a Seleção Brasileira. Atualmente, com 38 anos, é reserva do Vitória-BA.

ALA - Artur Vitor

Revelado pelo Ceará, se transferiu ainda na base para o Palmeiras. Ao virar profissional, brilhou por Bahia, Bragantino, Zenit-RUS e Botafogo, sempre envolvido em transferências milionárias, sendo lembrado também na Seleção Brasileira. Hoje, é titular do São Paulo, emprestado pelo time carioca.

ATA - Erick Pulga

Maior venda direta da história do Ceará no início de 2025, o atacante passou por muitos times do futebol cearense até ser protagonista no Ferroviário. Depois chegou ao Vovô (2023 e 2024), sendo então pedido pelo técnico Rogério Ceni no Bahia, que o adquiriu em definitivo e mantém contrato.

ATA - Éverton Cebolinha

Cearense com mais destaque na história da Seleção Brasileira, quando foi protagonista do título da Copa América de 2019, o atacante iniciou no Fortaleza, mas ascendeu ao profissional no Grêmio, sendo multicampeão. Depois defendeu o Benfica-POR e agora está no Flamengo, onde é reserva.

ATA- Evanilson

Nome cearense de maior peso no futebol internacional atual, o centroavante fez base no Estação-CE até chegar ao Fluminense como grande promessa. Vendido em 2020 ao Porto-POR, quando acumula convocação para a Seleção Brasileira, brilhou em Portugal e agora é do Bournemouth-ING.

Reservas de luxo do futebol cearense