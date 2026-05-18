Ceará vira placar no Clássico-Rei e mantém tabu

No primeiro tempo, os times não conseguiram sair da primeira marcação e o clássico emperrou.

Alteração efêmera do cenário se deu por conta de um jogador Mailton, do Fortaleza.

Uma finalização que Bruno, goleiro alvinegro, defendeu bem. Um pênalti sofrido que ele converteu.

Com o 1 x 0 da primeira fase, o Fortaleza iniciou o segundo tempo desperdiçando a chance de ampliar, aos 5 minutos, com Miritello.

Entanto, percebeu-se, no Ceará, a disposição de combater sua palidez da primeira fase.

Nesse processo, foram fundamentais as entradas de Enzo, Matheus Araújo e Giulio.

Empatando com uma trama urdida pela dupla Melk-Enzo, com gol do primeiro, o alvinegro teve em seguida oportunidades de ampliar, com Sanches e Matheus Araújo.

Aos 22, Júlio César pegou um escanteio e, de cabeça, fez o segundo do Ceará.

Foi esse gol o desfecho de uma virada espetacular da equipe de Mozart.

O Fortaleza ainda conseguiu se reequilibrar no jogo. Miritello botou Bruno para trabalhar duro em defesa, aos 37 minutos.

Mas, foi por displicência de Matheus Araújo que o Ceará encerrou os trabalhos, perdendo a oportuinodafe de assinalar o terceiro.

O talento do menino Melk foi preponderante para o alvinegro ganhar o jogo.