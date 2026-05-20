Agenda do Brasil na Copa do Mundo 2026: datas dos jogos variam conforme classificação; confira

O Brasil vai em busca de mais uma taça da Copa do Mundo. A pouco menos de um mês da competição, confira agenda da Canarinho caso consiga a classificação como primeiro, segundo ou terceiro colocado do grupo. Além disso, as possibilidades de jogos. O evento será realizado pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Horários e dias das partidas vão mudar de acordo com a trajetória da Canarinho na competição. Confira se ocorrerá em dia útil ou não.

Na fase de grupos, o Brasil vai jogar em três dias na semana: quarta, sexta e sábado. A Canarinho faz parte do Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Pela primeira vez na história, a competição terá 48 seleções. O Brasil estreia na competição no dia 13 de junho, quando enfrenta a seleção marroquina.

VEJA CENÁRIOS

1º lugar do Grupo C

Caso avance em primeiro na Fase de Grupos, a equipe liderada por Carlo Ancelotti terá três partidas em fins de semana. Na segunda fase e na semifinal, os duelos serão em dias úteis. A maior parte dos jogos, no entanto, será em horário comercial.

2ª fase - 29 de junho (segunda), às 14h

Oitavas - 5 de julho (domingo), às 17h

Quartas - 11 de julho (sábado), às 18h

Semifinal - 15 de julho (quarta), às 16h

Final - 18 de julho (sábado), às 18h

2º lugar do Grupo C

Se a equipe passar em segundo do grupo C, a trajetória muda. No entanto, a partida seguiria no dia 29 de junho. As oitavas seriam realizadas no dia 4 de julho. Serão mais jogos em dias úteis. No entanto, a maioria deles ocorrerá no fim da tarte e durante a noite.

2ª fase - 29 de junho (segunda), às 22h

Oitavas - 4 de julho (sábado), às 14h

Quartas - 9 de julho (quinta), às 17h

Semifinal - 14 de julho (terça), às 16h

Final - 18 de julho (sábado), às 18h



3º lugar do Grupo C

Caso a equipe avance em terceiro, o cenário fica um pouco mais imprevisível. A equipe pode enfrentar os primeiros colocados dos Grupos A, E e I. Nessa perspectiva, a maior parte dos duelos serão a partir das 17h. Apenas a semifinal inicia às 16h. A maior parte também em dias úteis.

2ª fase: 30 de junho (terça), às 18h

Oitavas - 4 de julho (sábado), às 18h

Quartas - 10 de julho (sexta), às 19h

Semifinal - 14 de julho (terça), às 16h

Final - 19 de julho (domingo), às 17h