Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

Um morador da cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com a peste bubônica (também conhecida como peste negra), conforme informou comunicado do Departamento de Saúde Pública do estado na terça-feira (19). Segundo o informe, o americano está sob cuidados médicos e se recupera em casa.

Acredita-se que ele tenha sido contaminado após ter sido picado por uma pulga infectada enquanto acampava na região. As autoridades de saúde investigam o caso.

"A peste está naturalmente presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas de maior altitude do condado de El Dorado", declarou Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública do condado de El Dorado.

É importante que os indivíduos tomem precauções para si e para seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente ao caminhar, caminhar e/ou acampar em áreas onde roedores selvagens estão presentes Kyle Fliflet Diretor interino de saúde pública do condado de El Dorado.

Como ocorre a transmissão?

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis. São mais frequentemente transmitidas pelas picadas de pulgas que adquiriram a bactéria de esquilos e outros roedores selvagens infectados.

Cães e gatos também podem trazer pulgas infectadas com a peste para dentro de casa. A peste pode ser evitada tirando os animais de estimação longe das tocas de roedores.

Os sintomas da peste geralmente aparecem dentro de duas semanas após a exposição a um animal infectado ou pulga e incluem febre, náusea, fraqueza e gânglios linfáticos inchados.

A peste pode ser tratada de forma eficaz com antibióticos se detectada precocemente.

Quatro roedores confirmados com bactéria

Nos Estados Unidos, o CDPH monitora rotineiramente as populações de roedores em busca de atividades de peste na Califórnia e coordena de perto com as autoridades de saúde do condado.

As atividades de vigilância no condado de El Dorado de 2021 a 2024 encontraram um total de 41 roedores (esquilos terrestres ou esquilos) com evidências de exposição à bactéria da peste.

Até o momento, em 2025, quatro roedores adicionais testaram positivo. Todos esses roedores foram identificados na Bacia de Tahoe.