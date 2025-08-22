Ponte em construção desaba e deixa mortos e desaparecidos na China; veja vídeo

Dez pessoas morreram e quatro estão desaparecidas após uma ponte em construção desabar logo depois da ruptura de um cabo de aço, nesta sexta-feira (22), no noroeste da China.

Em vídeo registrado por um sistema de monitoramento, divulgado pela imprensa estatal, é possível observar o momento em que a seção central do arco da ponte Jianzha cede repentinamente, caindo nas águas do rio Amarelo. (Assista abaixo)

Veja desabamento de ponte na China

O acidente aconteceu durante a madrugada. Na ocasião, 15 trabalhadores e um diretor de projeto estavam na obra quando o cabo de aço rompeu, conforme o Diário do Povo.

Centenas de socorristas foram mobilizados para a operação de busca e resgate, informou a agência estatal de notícias Xinhua.

Localizada na linha Sichuan-Qinghai, na província de Qinghai, a ponte Jianzha é a estrutura feita de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo e a primeira passagem ferroviária que atravessa o rio Amarelo, o segundo mais longo do país asiático.

Acidentes industriais são frequentes na China, principalmente devido às normas de segurança pouco rigorosas.

Em dezembro do ano passado, 13 pessoas desapareceram no desabamento de uma obra de construção de uma ferrovia na cidade de Shenzhen, no sul do país.