Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Um ataque com explosivos perto de uma base aérea de Cali, na Colômbia, deixou cinco mortos e 36 feridos, em meio à pior onda de violência da última década no País, segundo um balanço da prefeitura.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, casas destruídas, pessoas feridas no chão e gente que fugiu desesperada em meio ao som de alarmes e gritos.

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos. As autoridades ainda não atribuíram o ataque a nenhuma organização na região, onde operam dissidentes da guerrilha das Farc que rejeitaram o acordo de paz de 2016.

Veja também Mundo Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão Mundo Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela Mundo Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

"Ouvimos o barulho estrondoso da explosão (...) Depois não foi possível passar, não foi possível ver nada, nada, porque há muitos feridos, há muitas casas que foram danificadas em frente à base", disse à AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 anos, diretor de uma escola vizinha que teve que ser evacuada.

A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da cocaína que é enviada para os Estados Unidos e Europa.

A explosão "aqui na fábrica quebrou vidros e houve danos materiais. Felizmente, não houve pessoas falecidas em nossa área de produção", disse à AFP Alexis Atizábal, fabricante de uniformes para a Força Aérea, em uma loja militar próxima à rua do atentado.

No início de julho, houve vários ataques com explosivos e drones em Cali e arredores, em uma jornada sangrenta que deixou sete mortos e terror entre os moradores.

O presidente de esquerda Gustavo Petro tentou negociar a paz com todas as organizações ilegais, mas a maioria desses processos está paralisada.

O acordo de paz que desarmou a maior parte das Farc desde 2016 trouxe um período de tranquilidade ao país, mas depois os grupos se fortaleceram e voltaram a atacar nas áreas deixadas pelos rebeldes e não ocupadas pelo Estado, segundo especialistas.