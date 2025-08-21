Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Um ataque com explosivos perto de uma base aérea de Cali, na Colômbia, deixou cinco mortos e 36 feridos, em meio à pior onda de violência da última década no País, segundo um balanço da prefeitura.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, casas destruídas, pessoas feridas no chão e gente que fugiu desesperada em meio ao som de alarmes e gritos.
Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos. As autoridades ainda não atribuíram o ataque a nenhuma organização na região, onde operam dissidentes da guerrilha das Farc que rejeitaram o acordo de paz de 2016.
"Ouvimos o barulho estrondoso da explosão (...) Depois não foi possível passar, não foi possível ver nada, nada, porque há muitos feridos, há muitas casas que foram danificadas em frente à base", disse à AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 anos, diretor de uma escola vizinha que teve que ser evacuada.
A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da cocaína que é enviada para os Estados Unidos e Europa.
A explosão "aqui na fábrica quebrou vidros e houve danos materiais. Felizmente, não houve pessoas falecidas em nossa área de produção", disse à AFP Alexis Atizábal, fabricante de uniformes para a Força Aérea, em uma loja militar próxima à rua do atentado.
No início de julho, houve vários ataques com explosivos e drones em Cali e arredores, em uma jornada sangrenta que deixou sete mortos e terror entre os moradores.
O presidente de esquerda Gustavo Petro tentou negociar a paz com todas as organizações ilegais, mas a maioria desses processos está paralisada.
O acordo de paz que desarmou a maior parte das Farc desde 2016 trouxe um período de tranquilidade ao país, mas depois os grupos se fortaleceram e voltaram a atacar nas áreas deixadas pelos rebeldes e não ocupadas pelo Estado, segundo especialistas.