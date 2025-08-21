Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos

Escrito por
e
Mundo
Imagem de socorristas após o ataque com explosivos
Legenda: No início de julho, houve vários ataques com explosivos e drones em Cali e arredores
Foto: IUSEF SAMIR ROJAS / AFP

Um ataque com explosivos perto de uma base aérea de Cali, na Colômbia, deixou cinco mortos e 36 feridos, em meio à pior onda de violência da última década no País, segundo um balanço da prefeitura.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, casas destruídas, pessoas feridas no chão e gente que fugiu desesperada em meio ao som de alarmes e gritos.

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos. As autoridades ainda não atribuíram o ataque a nenhuma organização na região, onde operam dissidentes da guerrilha das Farc que rejeitaram o acordo de paz de 2016.

Veja também

teaser image
Mundo

Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

teaser image
Mundo

Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela

teaser image
Mundo

Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

"Ouvimos o barulho estrondoso da explosão (...) Depois não foi possível passar, não foi possível ver nada, nada, porque há muitos feridos, há muitas casas que foram danificadas em frente à base", disse à AFP Héctor Fabio Bolaños, de 65 anos, diretor de uma escola vizinha que teve que ser evacuada.

A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da cocaína que é enviada para os Estados Unidos e Europa.

A explosão "aqui na fábrica quebrou vidros e houve danos materiais. Felizmente, não houve pessoas falecidas em nossa área de produção", disse à AFP Alexis Atizábal, fabricante de uniformes para a Força Aérea, em uma loja militar próxima à rua do atentado.

No início de julho, houve vários ataques com explosivos e drones em Cali e arredores, em uma jornada sangrenta que deixou sete mortos e terror entre os moradores.

O presidente de esquerda Gustavo Petro tentou negociar a paz com todas as organizações ilegais, mas a maioria desses processos está paralisada.

O acordo de paz que desarmou a maior parte das Farc desde 2016 trouxe um período de tranquilidade ao país, mas depois os grupos se fortaleceram e voltaram a atacar nas áreas deixadas pelos rebeldes e não ocupadas pelo Estado, segundo especialistas.

Assuntos Relacionados
Imagem de socorristas após o ataque com explosivos
Mundo

Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos

Redação e AFP
Há 42 minutos
Ônibus incendiado após colisão no Afeganistão
Mundo

Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

O veículo pegou fogo após a colisão

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025
Homem de óculos com barba e cabelo grisalho, usando camiseta verde, sentado em cadeira gamer em ambiente interno, expressão séria.
Mundo

Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

Raphaël Graven, chamado de Jean Pormanove, tinha mais de 500 mil seguidores e ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores na internet

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre uso de toda a força americana contra Maduro na Venezuela
Mundo

Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela

Os Estados Unidos já deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, em região próxima da costa venezuelana

Redação
19 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump entrando no Air Force One usada em matéria sobre antiamericanismo será critério de análise para vistos de imigrantes
Mundo

EUA incluirão 'antiamericanismo' como critério na análise de vistos para imigrantes

Medida se soma a outras ações do governo norte-americano para barrar imigração

Redação
19 de Agosto de 2025
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos
Mundo

Avião com 273 passageiros tem falha no motor e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Redação
19 de Agosto de 2025
Reprodução de manifestação contra a separação da Crimeia antes de iniciar conflito entre Ucrânia e Rússia pela região
Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Destroços de prédio após taques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington
Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Times Square
Mundo

Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

O famoso ponto turístico ficou interditado por mais de uma hora enquanto policiais examinavam um pacote suspeito

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Volodymyr Zelensky
Mundo

Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Redação
18 de Agosto de 2025
Andrónico Rodríguez, candidato das eleições na Bolívia
Mundo

Eleições na Bolívia: explosão em colégio eleitoral de candidato da oposição acirra tensão política

Na saída do local de votação, Andrónico Rodríguez foi atacado com pedras por um grupo de indivíduos

Redação
17 de Agosto de 2025
Fachada de uma rua urbana no Brooklyn, Nova York, com comércios fechados. À esquerda, há um prédio de tijolos com uma clínica médica e escada de incêndio externa. No centro e à direita, lojas com portas de metal abaixadas e uma árvore grande na calçada. Um carro preto está estacionado em frente, e uma bicicleta está presa a um poste. A cena ocorre durante o dia, com céu parcialmente nublado.
Mundo

Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York

As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos

Redação
17 de Agosto de 2025
Imagem do furacão Erin, que foi classificado na categoria 5, nos Estados Unidos
Mundo

Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

Tempestade avança em direção ao Caribe com ventos de 255 km/h

Redação e AFP
16 de Agosto de 2025
Imagem de um coelho com verrugas no rosto, causadas por um vírus
Mundo

Coelhos com 'tentáculos' chamam atenção nos EUA por anomalia causada por vírus

Vírus é transmitido por meio de pulgas e carrapatos, sendo mais comum no verão

Redação
16 de Agosto de 2025
Governo Trump ordenou a ida de 4 mil militares para águas da região da América Latina
Mundo

O que se sabe sobre o envio de militares dos EUA para a América Latina

Mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros foram mobilizados para as águas da região em uma ação anunciada como de combate aos cartéis de drogas

Redação
16 de Agosto de 2025
Mundo

Putin pediu duas regiões ucranianas em troca de fim da guerra; Trump se reunirá com Zelensky

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal The New York Times. Essa é a primeira medida concreta que se conhece após o encontro dos dois líderes

Redação
16 de Agosto de 2025
Cinco aeronaves da Força Aérea dos EUA que escoltaram o avião de Putin nos EUA
Mundo

Conheça o ‘avião militar invisível’ e mais caro do mundo usado pelos EUA

O avião controlado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ganhou destaque após ser usado em ataque ao Irã

Redação
16 de Agosto de 2025
Reunião entre Putin e Trump no Alasca
Mundo

Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo para cessar fogo na Ucrânia; negociações seguem

Presidente dos EUA conversou com chefes de Estado da Otan e presidente da Ucrânia após encontro com russo

Redação
16 de Agosto de 2025
De acordo com Padilha, ele soube da sanção a partir de uma mensagem enviada pela esposa
Mundo

EUA cancelam vistos da esposa e da filha do ministro da saúde: 'É uma atitude de covardia'

Em TV, ele questionou o fato de o governo Trump ter aplicado uma sanção a filha, de 10 anos, e criticou Eduardo Bolsonaro

Agência Brasil
15 de Agosto de 2025
Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas
Mundo

Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas

A reunião será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental desde antes de fevereiro de 2022

Redação
15 de Agosto de 2025