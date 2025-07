Cantor Marrone, da dupla com Bruno, desabafa sobre glaucoma e depressão

O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, foi um dos entrevistados do programa “Viver Sertanejo”, da Globo, desse domingo (13). Durante a entrevista ao cantor e apresentador Daniel, ele fez um desabafo sobre a cirurgia de glaucoma de urgência que teve que fazer nos dois olhos e revelou ter ficado depressivo.

“Sempre fui calmo, acho que a minha sabedoria está na minha lentidão. Já passei muitas fases difíceis na vida. O glaucoma que fiz agora não foi fácil... Só a gente que passa e Deus mesmo. Fiquei muito depressivo, crise de ansiedade mesmo que tive”.

O artista ainda confessou que Bruno não soube de suas crises, que eventualmente aconteciam antes de ele entrar no palco: “Passei momentos, que às vezes ele (Bruno) nem sabe. Já me deu ânsia de vômito, medo de entrar no palco, ansiedade louca, depressão. Graça a Deus eu conseguia fazer o show”.

Bruno ainda contou no programa que Marrone é um contraponto em sua agitação, e isso faz a dupla funcionar. “Eu sou agitadíssimo, muito ansioso, elétrico, gosto de sempre estar fazendo alguma coisa, fazer música, eu não paro, eu gosto de trabalhar. Se fosse um cara como eu não ia dar certo, não”.

O “Viver Sertanejo” vai ao ar todos os domingos nas manhãs da Globo.