Fabiano Menotti falou pela primeira vez horas depois de capotar o carro na BR-040, próximo a Juiz de Fora (MG), nesse domingo (13), quando ia para um show em Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro. Ele disse que foi um “livramento”.

"Vocês devem ter visto as notícias de um acidente que nós sofremos hoje. E eu e o Heleno (secretário dele) vindo de Belo Horizonte pro interior do Rio de Janeiro, para Cordeiro, pro show de hoje", disse o músico por meio dos stories do Instagram.

"Tivemos um livramento muito grande na 040, mas graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. Eu tô zerado, graças a Deus. O rapaz que tava no outro carro também tá 100%, tá zerado. É um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu", afirmou.

O cantor anunciou que fez questão de manter o show: “Não tinha porque eu não vir aqui cantar e comemorar essa bênção na minha vida, na do Heleno e na do outro rapaz. Tinha que comemorar ter saído ileso cantando, levando alegria.”

Por fim, o irmão de César Menotti agradeceu pelas mensagens de solidariedade. "Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações e por toda a torcida por nós. Muito obrigado do fundo do coração. Vim pro show, vim com coração feliz porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo", concluiu.

Como foi o acidente?

A assessoria da dupla informou que Fabiano dirigia de Belo Horizonte para Cordeiro, onde eles fizeram um primeiro show na noite de domingo, quando um veículo quase parou na frente de seu automóvel, no km 771 da rodovia 040.

Segundo a equipe, Menotti ainda tentou desviar, mas acabou entrando na contramão e batendo na lateral do carro de um tenente da Polícia Militar que estava de folga. Foi aí que o carro do artista capotou.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, todos os envolvidos já estavam fora dos carros e conscientes. O secretário foi atendido pela ambulância da Concessionária EPR Via Mineira. Fabiano sequer precisou de atendimento.