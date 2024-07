Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em ataque a tiros no Quintino Cunha, em Fortaleza

Um ataque a tiros deixou dois mortos e dois feridos na tarde deste domingo (14), no Quintino Cunha, na capital cearense. Segundo apuração da TV Verdes Mares, as vítimas – uma mulher e um homem que ainda não foram identificados formalmente –, estavam próximos a uma praça conversando e consumindo bebidas alcoólicas quando foram atingidas por disparos de arma de fogo.

A mulher morreu no local. O homem foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As duas pessoas que ficaram feridas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde.

A SSPDS afirma que "diligências seguem em andamento para capturar os envolvidos na ação criminosa". A investigação está a cargo da 6ª Delegacia do DHPP (6ª DHPP) da Polícia Civil.

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.