No Cariri, jovens aprendem crochê, esquecem o celular e dão um nó na ansiedade

"Minha filha, não brigue com a linha porque você perde. E eu trago isso pra vida. Quando ela dá um nó, você tem que desenrolar devagarinho. Se puxar tudo, arrebenta o fio."

A fala é da cantora Marisa Monte e está num desses recortes de vídeo que viralizam nas redes sociais. O conselho ela atribui a uma professora de tricô e crochê. Entrelaçar é um passatempo da artista.

No município de Jardim, extremo sul do Ceará, já na divisa com Pernambuco, adolescentes também estão aprendendo a tratar bem a linha e a vida. O projeto é da escola pública Napoleão Neves da Luz.

Ao menos três vezes por semana, a turma participa de oficinas de crochê. Tudo é colorido e caprichado. O pessoal tem dedicação a cada ponto. Agora, preparam um desfile para exibir produtos.

Legenda: Bonecas com peças de roupa e acessórios em crochê Foto: Divulgação

A renda extra é um objetivo, mas secundário. Existem pelo menos outros dois que, garantem, já estão sendo atingidos. O primeiro é a melhora no desempenho escolar

"A frequência melhorou. As pessoas se sentem bem aqui. Melhoraram rendimentos em matemática, português, porque o projeto tornou a escola mais acolhedora", diz o diretor Romeu dos Santos Sousa.

Outro resultado do projeto, que ganhou o nome de Entrelinhas, são os benefícios para a saúde mental. Reduziu a atenção desperdiçada em redes sociais, como conta a Mariana Leite:

"Eu passei muito menos tempo no celular. Porque fico ali entretida fazendo a peça."

Dona Martínia, mãe dela, diz que a filha parece outra pessoa:

"Mais criativa, mais produtiva, conversa melhor. Eu acredito muito em projetos sociais dentro das escolas. Porque você está lidando com pessoas. E, a partir do momento em que você interage, isso desperta."

Legenda: Alunas fazem crochê em escola do município de Jardim, no Ceará Foto: Divulgação

Jânio Coelho, psicólogo e voluntário no projeto, afirma que os benefícios do crochê para a saúde mental já estão comprovados:

"Inclusive tem literatura falando, com o termo cunhado: crocheterapia. Os benefícios da própria concentração em fazer os pontos. As pessoas conseguem se concentrar ali, vão se acalmando, relaxando, diminuindo a ansiedade. Isso traz benefícios para a saúde mental."

Você que conseguiu concentração para encarar este textão, já pensou nos benefícios de deixar o celular de lado e viver um pouco aqui no mundo real?