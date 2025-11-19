Estudantes temem anulação total do Enem 2025 após suposto vazamento

Na última segunda-feira (18), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anulou três questões do Enem 2025 após suspeita de um suposto vazamento em um cursinho pré-vestibular de Sobral.

A decisão levou estudantes de todo o país a se manifestarem nas redes sociais para expressar indignação com o ocorrido e, inclusive, pedir a anulação completa da prova, fazendo uso da hashtag #ANULAENEM.

Veja também Ceará MEC anula 3 questões do Enem 2025 e aciona PF após suspeita de vazamento no CE Ceará Após anular questões, Inep antecipa divulgação de gabarito do Enem 2025

Yasmin Evelyn, estudante de 18 anos da rede pública de Fortaleza, descobriu o vazamento por mensagens de um grupo do cursinho preparatório que participa. “Eles começaram a mandar os prints, as provas do professor que vazou as questões. Depois, eu entrei nas redes, e todo mundo estava falando disso”.

Este foi o 5º Enem da estudante, que já aplicava a prova como treineira desde 2021 e pretende utilizar a nota para tentar uma vaga no curso de Medicina. Assim como diversas outras pessoas que se fizeram presentes na sala de aula pelos últimos dois domingos, Yasmin demonstrou frustração com a decisão do Inep. Para ela, optar por anular as três questões é “uma falta de respeito com os estudantes”:

“Porque não foram só três questões. Se eles [Inep] querem anular, têm que anular todas ou não anular nada”

O estudante de Medicina e criador de uma monitoria voltada ao Enem, Edcley Teixeira, é suspeito de vazar essas questões. O homem de 28 anos realizou uma live no Youtube cinco dias antes da prova oficial, onde apresentou a resolução de questões “autorais” com os mesmos números e a mesma ordem de itens do Enem 2025.

Segundo o ministro da educação, Camilo Santana, cerca de 40 mil pessoas tiveram acesso à transmissão.

Expectativas de anulação total

Matheus Augusto, de 21 anos, é graduando de Medicina em uma universidade particular da Capital e foi mais um dos estudantes que prestou o vestibular em 2025. Segundo ele, a anulação e o vazamento das questões trazem frustração para quem passou os últimos meses estudando arduamente para o exame.

Mesmo já estando no Ensino Superior, Matheus pretende usar a nota do Enem para ingressar em seu curso em uma universidade pública. Apesar disso, ele admite não temer a anulação total da prova – que vem sendo especulada na Internet desde o começo da semana.

“Eu quero que ela seja [anulada], pois não é justo que quem estudou o ano inteiro seja prejudicado por causa da falta de moralidade e caráter de outros”

Entretanto, para outros participantes do exame, como é o caso de Thiago Santiago, a possibilidade de anulação do Enem traz preocupação.

"Eu espero que não haja anulação da prova, foram meses muito cansativos de estudos", apontou com receio. Aos 23 anos, ele participou do cursinho preparatório da Universidade Estadual do Ceará (Uece Vest) durante o ano e pretende tentar ingressar em Geografia com a nota do vestibular.

Sentimento de injustiça

Outra circunstância apontada pelos estudantes diz respeito à vantagem que quem teve acesso à transmissão obteve em relação aos demais participantes do exame.

“O problema do Enem, desde sempre, é a questão do tempo. Aquele tempo de cinco horas, 90 questões, marcar o gabarito; é muito pouco tempo para a gente, então acabamos perdendo por conta disso”, declarou Yasmin.

No vestibular deste ano, segundo os estudantes, o período de duração da prova foi ainda mais desigual devido ao vazamento.

Quem "fraudou”, digamos assim, e acertou, ainda está com um saldo positivo - porque foram umas oito ou dez questões [vazadas], então não vai fazer diferença. Quem errou a questão e não viu antes, vai ganhar a questão mesmo sem ter acertado. Mas quem, de fato, fez a questão, perdeu tempo de prova enquanto podia estar fazendo outra questão, são as pessoas que vão se dar mal no final Yasmin Evelyn Estudante

A preocupação de Thiago é similar. Ele destacou, ainda, que os participantes que não obtiveram tanto sucesso nas provas do 2º dia de Enem, Ciências da Natureza e Matemática, podem se beneficiar das anulações realizadas pelo Inep.

Oficialmente, quando uma questão é dada como nula, ela deixa de entrar no cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizada para quantificar as notas do vestibular. O peso das demais questões é redistribuído e os itens são recalculados, evitando gerar vantagens ou prejuízos.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é, hoje, a principal maneira dos estudantes ingressarem no Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a edição de 2025 teve 70% de presença e 1,7 mil participantes eliminados.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.